Más de 40 actividades culturales habrá esta semana en el Centro de Medellín

Desde su inicio en 2016, el propósito de Caminá pa’l Centro ha sido justamente ese: que todos los habitantes de la ciudad recorran y vivan uno de los sectores más importantes de Medellín. Después de casi diez años de historia, el propósito sigue siendo el mismo, y por eso es que desde este miércoles inicia la vigésima segunda edición de esta agenda cultural, la cual se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre.

Este año habrá más de 40 actividades gratuitas en una programación cultural que se llevará a cabo en diferentes locaciones del Centro. Algunos de esos escenarios serán el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la Casa de la Cultura de Paz Betsabé Espinal y el Edificio San Ignacio.

Y, como es costumbre, la nueva edición de este evento cultural contará con una temática central: La Medellín Subterránea. “Esta premisa tiene que ver con ciertos elementos, particularidades, instituciones, prácticas, oficios y formas de relacionarnos con el territorio que no están en la superficie, que no se ven a simple vista. A veces hay que escarbar un poco para encontrarlos. Y al escarbar, llegamos a la idea de que Medellín contiene muchas ‘Medellines’”, explica Juan David Belalcázar, director de la Alianza Cultural por el Centro, y quien agrega que el objetivo en esta ocasión es visibilizar aquellas prácticas o zonas que a veces están ocultas, pero que hacen parte del día a día de otros.