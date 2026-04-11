País Paisa regresa al teatro del Águila para celebrar 40 años

No es exagerado decir que País Paisa cambió para siempre la historia del teatro en Antioquia y el país. No solo porque batió récords de asistencia y permanencia en cartelera, sino porque logró que el teatro fuera popular, que la gente se viera reflejada en las obras.
Y lo hicieron en un momento fundamental, cuando Medellín atravesaba una de sus peores épocas –los años de reinado del cartel de Medellín con toda su violencia–, cuando se enfrentaba a su peor versión, el Águila Descalza estrenó País Paisa y puso en el escenario un espejo que a través del humor daba cuenta de lo absurdo y ponía en cuestión las certezas de la identidad y la cosmovisión antioqueña.