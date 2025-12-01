¡Aliste la maraca y la pandereta! Conozca dónde puede hacer la novena en Medellín durante esta Navidad

Una de las tradiciones navideñas que han vencido el paso del tiempo es la novena de aguinaldos, la cual se celebra durante nueve días consecutivos para esperar el nacimiento de Jesús. Y como cada año, en diferentes lugares de la ciudad, estos cantos y oraciones se realizan en diferentes lugares de Medellín.

En esta ocasión, en el centro de la ciudad se celebrará la navidad bajo el lema “El Centro nos une en Navidad”, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que ofrecerá actividades gratuitas durante esta época de vacaciones. Eventos recreativos y también las tan esperadas novenas se realizarán en diferentes zonas de la Comuna 10 - La Candelaria.

Estas actividades iniciaron el 1 de diciembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre. Las novenas, que también arrancaron este lunes, van hasta el 13 de diciembre y todos los días se llevarán a cabo en un lugar diferente. Los barrios El Chagualo, Corazón de Jesús, la Estación San Antonio del Metro, Colón, la Av. La Playa, el Parque de San Antonio, Estación Villa y Bomboná son los escenarios que respectivamente recibirán a quienes quieran celebrar esta tradición navideña.

En cada uno de los días de la novena habrá un lugar en el que puede depositar regalos donados que serán entregados a niños de escasos recursos de la ciudad.