“¿Nos creen imbéciles?”: Lucía González se va con todo contra Petro y el Ministerio de Cultura

Se le siguen abriendo frentes de batalla al gobierno de Gustavo Petro. Remecida hasta los cimientos por la publicación que hizo la revista Semana de los audios de Armando Benedetti, la presidencia no sale de un escándalo para entrar en otro.

En este caso se trata de la polémica desatada por la difusión en redes sociales de un video que muestra a funcionarios del Ministerio de Cultura en una actividad que internautas han calificado de presentación de TikTok.

El asunto, tal vez, no despertaría mayores suspicacias si la cartera de cultura no fuera una de las más abandonadas del actual gabinete. Al menos esa es la percepción dominante en el sector de la cultura del país, que no mira con complacencia el interinato de Jorge Zorro en el ministerio ni el rumbo que ha tomado la política cultural del gobierno.

Quizá la más elocuente crítica al video vino de Lucía González. “Sr Presidente, @petrogustavo, ¿nos creen imbéciles? ¿Esta es la noción de cultura que quieren vendernos?”, preguntó en un trino la ex miembro de la Comisión de la Verdad.

Y el asunto se produce después de una reunión sostenida en Casa de Nariño por el presidente con algunos miembros del circuito colombiano de la cultura y de las artes. En esa reunión —que se dio después de quince cartas abiertas a Petro que manifestaban preocupación por la lentitud en la ejecución de las políticas de cultura— se habló de la importancia de corregir el rumbo y de, entre otras cosas, no confirmar a Zorro en el cargo de ministro de cultura.