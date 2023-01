La lista de los nominados es variada en géneros, entre los que destacan el pop, rock, electrónica y reguetón. Algunos de los artistas más reconocidos y con múltiples categorías son Bad Bunny, Anitta, Beyoncé, BLACKPINK, Black Eyed Peas, Bruno Mars, David Guetta, Doja Cat, Dua Lipa, Elton John, Farruko, Glass Animals, Harry Styles, Imagine Dragons, Justin Bieber, Karol G, Lady Gaga, Lil Nas X, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Sam Smith, Selena Gómez, SZA, Taylor Swift, The Weeknd y Tiësto.

Los premios iHeartRadio Music Awards se entregan anualmente y este año se harán el 27 de marzo en The Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos. En el evento se celebra con los artistas y canciones más reproducidos en las estaciones iHeartRadio y la App que recibe el mismo nombre durante 2022.

Algunas de las categorías y nominados más destacadas son:

Canción del año

-”About Damn Time” - Lizzo

-”Anti-Hero” - Taylor Swift

-“As It Was” - Harry Styles

-“Big Energy” - Latto

-“Enemy (from the series Arcane League of Legends)” - Imagine Dragons

-“First Class” - Jack Harlow

-“Ghost”- Justin Bieber

-“Heat Waves” - Glass Animals

-“INDUSTRY BABY” - Lil Nas X & Jack Harlow

-“Woman” - Doja Cat

Artista del año

-Beyoncé

-Doja Cat

-Drake

-Dua Lipa

-Harry Styles

-Jack Harlow

-Justin Bieber

-Lizzo

-Taylor Swift

-The Weeknd

Mejor dúo/banda del año

-AJR

-Black Eyed Peas

-BLACKPINK

-Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

-Glass Animals

-Imagine Dragons

-Måneskin

-OneRepublic

-Parmalee

-Red Hot Chili Peppers

Mejor colaboración del año

-“Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)” - Elle King & Miranda Lambert

-“Cold Heart” - Elton John & Dua Lipa

-“Half of my hometown” - Kelsea Ballerini ft. Kenny Chesney

-“I Like You (A Happier Song)” - Post Malone ft. Doja Cat

-“INDUSTRY BABY” - Lil Nas X & Jack Harlow

-“One Right Now” - Post Malone & The Weeknd

-“Sweetest Pie” - Megan Thee Stallion & Dua Lipa

-“Unholy” - Sam Smith & Kim Petras

-“WAIT FOR U” – Future ft. Drake & Tems

-“You Right” - Doja Cat ft. The Weeknd