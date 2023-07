Atención: este año no se hará el tradicional desfile de Chivas y Flores, ¿cuál es el motivo?

Para este año, los organizadores del evento compartieron un comunicado donde aseguran que no se hará este evento, que ha sido patrimonio inmaterial del país representado, no solo en los buses escalera, sino también en las diferentes culturas.

Añadió que esta edición de la feria motivó a las empresas a que “o no hicieran presencia o no pudieran apoyarnos en el momento oportuno, en el caso nuestro porque nosotros sí requerimos de una buena cantidad de clientes, que los hemos tenido”.

Ovidio Moncada, director del desfile Chivas y Flores, le explicó a EL COLOMBIANO que el apoyo de la empresa privada no fue suficiente, “este es un evento gratuito y vale, es el único recurso con el que contábamos y no fue suficiente”.

El tema de las graderías que no llegarán para el Desfile de Silleteros también los perjudicó: “nosotros contamos con las graderías del Desfile de Silleteros, ese proveedor viene de afuera y a ese mismo proveedor le compramos otras graderías que comercializamos, al no venir ellos pues no pueden traer las de nosotros tampoco que son más pocas”.

Moncada aseguró que espera regresar el próximo año con esta tradición antioqueña en la Feria de las Flores de 2024 que este año presupuestaba tener ceca de 45 chivas. “Todos estamos muy tristes, teníamos a los municipios muy entusiasmados, ya no hay nada qué hacer”, concluyó.

Las personas del sector cultural de Colombia ya comenzaron a lamentar esta decisión que preocupa y afecta al tradicional evento antioqueño. “Muy lamentable, pero era de esperarse. El payaso de @QuinteroCalle no quiere a Medellín y sus empresarios... el evento regresará, eso sí, sin Quintero y sus copartidarios”, escribió Jorge Marín, artista plástico y diseñador gráfico en un comentario de Twitter.

Más cambios en la Feria de las Flores en Antioquia

Esto se suma a las declaraciones del alcalde Daniel Quintero, quien aseguró que para este año no habría graderías gratuitas para la feria. El mandatario le atribuyó la responsabilidad al Concejo de Medellín, por no haberle permitido extraer transferencias adicionales de Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 3 de julio.

“Lamentablemente, este año, debido a la congelación de recursos de EPM por parte del Concejo, no podremos instalar las graderías públicas gratuitas para 25 mil personas, como lo hicimos el año pasado”, expresó Quintero.