Nils Mönkemeyer, uno de los mejores violistas del mundo tocará este sábado con Filarmed

Este sábado se presenta por primera vez en Medellín el músico alemán Nils Mönkemeyer, uno de los mejores violistas del mundo. Acompañará a la Orquesta Filarmónica de Medellín en su quinto concierto de temporada.
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Nils es músico y profesor –hace poco fue reconocido como “Profesor Universitario del Año” en Alemania, convirtiéndose en el primer músico en recibir esta distinción–. Sus programas abarcan desde redescubrimientos y primeras grabaciones de obras originales para viola del siglo XVIII hasta repertorio contemporáneo y arreglos propios.
Se ha presentado en algunos de los festivales más importantes del mundo, entre ellos el Beethovenfest Bonn Festival der Nationen y The Mozartest Würzburg. Ha colaborado con grandes directores (Andrej Boreyko, Sylvain Cambreling, Constantino Carydis, Nicholas Collon y Reinhard Goebel) y ha sido solista con orquestas de renombre. A propósito de su visita a la ciudad, EL COLOMBIANO habló con él.