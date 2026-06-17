Nils Mönkemeyer, uno de los mejores violistas del mundo tocará este sábado con Filarmed

Este sábado se presenta por primera vez en Medellín el músico alemán Nils Mönkemeyer, uno de los mejores violistas del mundo. Acompañará a la Orquesta Filarmónica de Medellín en su quinto concierto de temporada. Le puede interesar: Tras 43 años de historia, así ha cambiado la Orquesta Filarmónica de Medellín Nils es músico y profesor –hace poco fue reconocido como “Profesor Universitario del Año” en Alemania, convirtiéndose en el primer músico en recibir esta distinción–. Sus programas abarcan desde redescubrimientos y primeras grabaciones de obras originales para viola del siglo XVIII hasta repertorio contemporáneo y arreglos propios. Se ha presentado en algunos de los festivales más importantes del mundo, entre ellos el Beethovenfest Bonn Festival der Nationen y The Mozartest Würzburg. Ha colaborado con grandes directores (Andrej Boreyko, Sylvain Cambreling, Constantino Carydis, Nicholas Collon y Reinhard Goebel) y ha sido solista con orquestas de renombre. A propósito de su visita a la ciudad, EL COLOMBIANO habló con él.

Es su primera vez en Medellín, en Colombia, ¿qué expectativas tiene?

“Parte de mi trabajo es viajar mucho, entonces no tengo muchas expectativas, pero estoy muy curioso de conocer gente nueva y un nuevo país. De Medellín sé que es una ciudad que se ha transformado mucho en los últimos años y que lo ha hecho, en parte a través de la cultura y proyectos increíbles. Me interesa mucho conocer ese proceso de transformación”.

En ese sentido, ¿cuál es la importancia de la música y de una orquesta para una ciudad?

“El arte en general es importante, pero la música lo es especialmente porque no tiene barreras de lenguaje y eso es muy importante. Una orquesta es el ejemplo perfecto, porque tienes un grupo de 80 personas, que probablemente hablando no estarían de acuerdo en muchas cosas, pero cuando hacemos música nos conectamos a un nivel mucho más profundo. Esa la magia de la orquesta y de la música en vivo, que nos conecta a nivel emocional muy hondo y necesitamos eso”.

Usted empezó con el violín y luego cambió a viola, ¿por qué?

“Porque tengo muy buen gusto (risas). Realmente es porque la viola es más profunda, más oscura y un poco más grande. El sonido es muy similar al registro del habla, a cómo nos expresamos nosotros”.

Pero la viola no es un instrumento tan destacado en las orquesta, no es común tener un solista de viola, ¿por qué?

“Honestamente no lo sé, pero eso está cambiando. Con la viola pasa algo y es que cuando ves el instrumento en la orquesta piensas, ¿qué hace? Pero si lo tomas aparte te das cuenta. La viola a menudo está en el registro medio, algunos instrumentos tocan arriba y algunos abajo, puede que no entiendas bien que hace, pero si no está ahí, te vas a perder”.

Usted ha dicho que aprender a tocar la viola fue un camino de autoconocimiento...

“Yo toqué violín hasta los 17 años y básicamente lo que pasó es que mi profesor murió, y necesitaba otro, en ese momento descubrí la viola, pero no pensaba en tocarla porque siempre quise ser el primer violín. Realmente menospreciaba la viola, pero luego encontré un gran maestro, justo en esa época de la pubertad, que es tan confusa y emocional, y la viola fue la que me permitió expresar esos sentimientos para los que no tenía palabras todavía. El maestro era un tipo muy alto, parecía más un trabajador de la construcción que un músico, pero tenía un lado muy intuitivo y entendía muy bien lo que yo necesitaba, crecí mucho como músico y como ser humano con el descubrimiento de la viola”.

Usted hace mucho énfasis en la autenticidad a la hora de hacer música, ¿cómo se desarrolla la autenticidad?

“Eso es muy difícil de responder, pero creo que hay un momento en el que sigues tu instinto y aunque no sabes exactamente por qué, sientes que esa es la manera correcta, por alguna razón sigues esa pequeña voz de tu interior, que es muy suave, pero muy verdadera”.

Es algo muy intuitivo...

“Sí, exactamente, y creo que esta intuición la podemos alimentar en la formación y hacerla más inteligente, pero sobre todo tenemos que escucharla. Eso es parte de lo que hace un buen músico, pero también aplica en muchas áreas de la vida”.

Eso podría ser lo que diferencia a un solista...

“En parte sí, pero la diferencia también es que cuando tocas en una orquesta, es un poco como si estuvieras en un equipo grande, tu opinión es apenas una parte de ello, porque haces parte de una imagen más grande y sirves a un objetivo común. Si eres solista, eres parte del equipo, pero eres una voz más líder, que da dirección. Entonces, aunque todos tenemos el mismo objetivo, yo puedo decir, vamos de esta manera”.

¿Qué quiere transmitir con su música?

“Creo que la belleza del arte es que es diferente para todos, tú no le puedes decir a nadie que debe sentir, depende de tu propia situación y qué parte de eso que escuchas resuena contigo. También puede que no resuene, y eso también está bien, tal vez otro día lo hará”.

¿Qué puede decir del concierto del sábado con Filarmed?

“Qué vamos a presentar un programa muy encantador, hermoso, muy alegre”.

La música clásica no es la más popular, no se parece mucho a lo que escucha la gente normalmente, ¿qué le diría a la gente para que se acerque a esta música?

“Primero que todo, que no necesitan saber nada para entenderla, simplemente escuchar, permitirse sentir algo nuevo, inesperado. Simplemente ve y experiméntalo y si no te gusta puede que no vuelvas, pero ve una vez y mira de qué se trata, tal vez te encante. Realmente creo que esta música, y especialmente el sonido de una orquesta es tan rico que te va a volar la cabeza porque tiene tantos colores y tiene esta energía tan potente de mucha gente dando todo corazón al mismo tiempo. Es realmente alucinante, es algo que no puedes escuchar a través de unos audífonos. El tipo de impacto que tienen una orquesta en vivo es también la razón por la que no me preocupa el futuro de esto, porque eso lo seguiremos haciendo”.

¿Este es un buen momento para esta música, para las orquestas?

“Sí, creo que sí. Es que si tomas una canción pop genérica, que puede ser compuesta por la Inteligencia Artificial en tres minutos, puede resultar muy conveniente; no tiene que ser la mejor canción del mundo, pero tampoco es mala. Pero nosotros somos humanos y nuestras emociones son demasiado ricas y complejas, entonces cada gran pieza de música, y la música clásica, la mayoría de ella es muy buena, te da todas esas emociones hermosas que experimentamos”.

¿Qué obras de música clásica le recomendaría a la gente que no la escucha mucho?