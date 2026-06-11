El piano en la montaña: Musicreando celebra 10 años

Quien sube por la vía Las Palmas, a la altura del kilómetro 6, antes del Seminario Santa Cruz Pasionista, se encuentra con algo que no encaja con el paisaje montañero. Un piano gigante emerge entre los árboles junto al camino, colgado sobre el talud sin tocarlo, una estructura que desafía tanto la gravedad como la lógica de lo que debería ser un edificio. No se trata de una instalación artística ni de un anuncio publicitario. Es la sede de Musicreando, academia de artes que esta semana celebra diez años desde la inauguración de su llamativo hogar en Palmas, y que funciona al mismo tiempo como espacio de formación y como escenario para la ciudad, con conciertos, obras de teatro musical, jornadas de danza y eventos abiertos al público que convierten la azotea en una sala al aire libre con vista a Medellín.

Este año, la academia ganó la convocatoria de Salas Abiertas de la Secretaría de Cultura, bajo el programa El Piano.MED, que incluye conciertos, coproducciones con artistas independientes, propuestas escénicas para la infancia y actividades de formación abiertas al público. “Un encuentro entre artistas emergentes, artistas con trayectoria y públicos diversos”, dice Lina Clemencia Zuluaga, vocera de la institución, en entrevista con EL COLOMBIANO.

La historia del llamativo edificio empezó mucho antes de que se pusiera el primer ladrillo. De niña, Piedad Zuluaga, su fundadora, escuchaba zarzuelas en la radio y acariciaba las teclas de un piano escolar. Años después, con su esposo Antonio Rivera, encontró en ese sueño un proyecto de vida compartido. Los doce hijos de la pareja crecieron reunidos alrededor de un piano negro en la sala de la casa familiar. “Mi mamá llegaba en las noches y nos reunía alrededor del piano. Nosotros siempre cantábamos alrededor de ese piano”, recuerda Lina. Musicreando nació en 1982, primero como preescolar musical en el barrio Provenza y luego como academia de artes. Durante años la familia fue de casa en casa alquilando espacios en El Poblado hasta que un hermano, Juan José Zuluaga, vendió uno de sus laboratorios farmacéuticos y propuso comprar un terreno en Las Palmas para construir sede propia. La forma del edificio fue su idea. Un piano a escala del instrumento que tenían en casa. El ingeniero estructural Juan Esteban Mora y el arquitecto Mario Quiceno resolvieron el desafío técnico de colgar la estructura sobre la montaña sin tocar el talud. El teclado con las 88 teclas quedó sobre la fachada. En el interior hay salones de música, danza con cámara de aire, teatro musical, artes plásticas y estudios de grabación. “En ese piano cabrían 144 pianos normales”, dice.

Historias que inspiran

La tapa del piano, convertida en azotea y mirador sobre Medellín, es el escenario donde Musicreando celebra este junio sus primeros diez años en Las Palmas. FOTO EL COLOMBIANO

Más de 15.000 estudiantes han pasado por Musicreando en sus cuatro décadas. Entre ellos, Laura Ramírez Ospina, que llegó a los cinco años mientras se recuperaba de un cáncer que los médicos consideraban terminal. Lina la conoció en el hospital, visitando a otra estudiante. Le prometió zapatillas de ballet y un lugar en sus clases cuando se mejorara. Hoy, esa pequeña que estuvo a punto de ser desahuciada, tiene 16 años, toca violín y sigue bailando. También está la historia de Jhonja Forastero Hachito, un niño de la comunidad indígena embera dobidá que ganó un concurso de pintura con una obra del piano que dejó sin palabras al jurado y hoy estudia con beca completa. “Este niño vibra, él sueña con la música”. La Corporación Musicreando, creada en 2019, promueve 52 becas completas y 21 parciales para jóvenes de escasos recursos. La institución participó en el coro que acompañó la visita del papa Francisco a Medellín en el año 2017, ha producido conciertos con la Orquesta Filarmónica de Medellín y durante más de ocho años consecutivos reunió a más de 900 niños en conciertos a beneficio de Unicef. Lea también: Estos son los curadores y las fechas de la Bienal de Medellín 2027

Agenda cultural

Uno de los eventos más singulares de Musicreando es la Pianotón Ciudad de Medellín, una jornada de 24 horas continuas de música que este año llegará a su séptima versión el 22 y 23 de agosto. Arrancará al mediodía del sábado con los estudiantes más pequeños y sus primeras canciones, atraviesa la madrugada con un jam de jazz junto al Club de Jazz de Medellín entre medianoche y las 4:00 de la mañana, y abre el domingo con música sacra al amanecer. La maestra Teresita Gómez ha cerrado todas las versiones. En cuanto a la agenda de celebración de los 10 años, comenzó el jueves con una gala en la Sala El Piano. Mañana sábado habrá tarde musical con estudiantes desde la 1:00 p. m. y en la noche el concierto Travesía, del pianista Julio Sierra, una exploración entre música, memoria y neurociencia, a las 8:00 p. m. Luego, el domingo, continúa la tarde musical desde las 11:00 a. m. La próxima semana, el viernes 19 de junio, se presentarán Luz Marina Posada y Julián David Mejía en Dos Voces Andinas, a las 7:30 p. m. Para reservar lugar en los eventos, los interesados pueden escribir por mensaje directo a @musicreando_oficial en Instagram.

Así va nuestra serie de teatros y escenarios culturales de la ciudad para que los conozca y los visite