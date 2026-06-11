El piano en la montaña: Musicreando celebra 10 años

Quien sube por la vía Las Palmas, a la altura del kilómetro 6, antes del Seminario Santa Cruz Pasionista, se encuentra con algo que no encaja con el paisaje montañero. Un piano gigante emerge entre los árboles junto al camino, colgado sobre el talud sin tocarlo, una estructura que desafía tanto la gravedad como la lógica de lo que debería ser un edificio.
No se trata de una instalación artística ni de un anuncio publicitario. Es la sede de Musicreando, academia de artes que esta semana celebra diez años desde la inauguración de su llamativo hogar en Palmas, y que funciona al mismo tiempo como espacio de formación y como escenario para la ciudad, con conciertos, obras de teatro musical, jornadas de danza y eventos abiertos al público que convierten la azotea en una sala al aire libre con vista a Medellín.