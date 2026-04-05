Medellín vive Sofar Sounds, la comunidad global de conciertos íntimos y artistas secretos

La historia de Sofar Sounds comenzó con una pregunta: ¿quién ha ido alguna vez a un mal concierto? Y no necesariamente uno de los multitudinarios, cualquier show en el que el sonido no funcionó adecuadamente, el público era demasiado “ruidoso” y no dejaba oír a la banda de turno y otros detalles incómodos. “La magia de un concierto en vivo se ha perdido y Sofar Sounds se fundó para revivir esa magia”, cuentan en su página web.
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En 2009, en Londres, Rafe Offer invitó a algunos amigos a un apartamento para un concierto íntimo y relajado. “Ocho personas se reunieron en el salón, compartieron una copa y se sentaron en el suelo, escuchando atentamente la música. Ahora, Sofar es una comunidad global para artistas y público. Nos reunimos en espacios únicos y acogedores, creando un ambiente donde la música es fundamental”.
Y a los conciertos de Sofar han llegado artistas emergentes que hoy tienen un nombre en la industria: Sofía Viola, en Buenos Aires, en 2011; Billie Eilish, en Los Ángeles, en 2016, y Olivia Dean, en Londres, en 2020. “Nuestro objetivo es apoyar a los artistas en todas las etapas de su carrera, conectándolos con sus mayores fans, presentándoles a nuevos seguidores y dándoles el control de esa relación”, explican en su web.