2Pac, el rapero asesinado hace tres décadas, protagoniza el juicio del año

El rapero Tupac Shakur (2Pac) fue asesinado a tiros en un acto de venganza pandillera ordenado por un mafioso, que luego alardeó de ello, dijo la Fiscalía el lunes en uno de los juicios más esperados de Estados Unidos.

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El proceso empieza pocos días antes de que se cumplan 30 años del asesinato del rapero en Las Vegas, ocurrido el 13 de septiembre de 1996, tras asistir a una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Sheldon en el MGM Grand Hotel & Casino.

Shakur es quizás el rapero más influyente de todos los tiempos, y no solo por los números –tiene más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify aunque murió más de 10 años antes del estreno de la plataforma– sino por su historia y su legado.

Tupac Amaru Shakur nació en Nueva York el 16 de junio de 1971 y fue hijo de Afeni Shakur, una integrante del Partido Pantera Negra, una organización revolucionaria afroamericana, fundada a finales de 1966 para vigilar los barrios negros y proteger a los residentes de la brutalidad policial.

Empezó su carrera artística como bailarín del grupo de hip-hop alternativo Digital Underground, que luego lo invitó a colaborar en el sencillo Same Song, publicado en enero de 1991. En noviembre de ese mismo año, Tupac lanzó su primer álbum 2Pacalypse Now y ganó gran reconocimiento por su ingenio y solidez para abordar problemas sociales, entre ellos el racismo, la brutalidad policial, la pobreza, el embarazo adolescente y el consumo de drogas.

Su fama creció mundialmente con canciones como California Love y All Eyes on Me, y por su participación en las películas Juice (1992) y Justicia poética (1993).

Por su muerte se investiga a Duane “Keffe D” Davis, alguna vez líder de South Side Compton Crips, una de las pandillas que controlaban partes de Los Ángeles en los 1990. Para la Fiscalía, él ordenó el asesinato después de que su sobrino fuera golpeado por un grupo rival, indicó el fiscal Binu Pilal en una corte en Las Vegas.

“El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur participó públicamente, ante las cámaras, en la humillante golpiza del sobrino de Duane Davis, Orlando Anderson”, dijo.

“Dos horas y media después (...) Tupac es abaleado en un tiroteo desde un Cadillac blanco en un acto de venganza”.

Pilal precisó que Davis no jaló el gatillo, pero entregó el arma a alguien que estaba en el asiento trasero de su carro y le ordenó disparar contra el rapero.

En varias entrevistas –con autoridades, con medios de comunicación y hasta en una autobiografía– Davis ha confesado su participación en el crimen, señaló Pilal.

“Y ahora, casi 30 años después, les vamos a pedir que finalmente hagan responsable a Duane Davis”, dijo ante el jurado.

Davis, de 63 años, ha negado todos los cargos en el juicio, que podría durar más de un mes. Si es hallado culpable, se enfrentaría a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su abogado, Michael Sanft, dijo que la fiscalía no tiene pruebas reales de la culpabilidad de Davis, planteando una investigación policial confusa, que ha fallado varias veces en llegar a una versión definitiva de los hechos.

“Lo que les están diciendo lo presentan como un hecho cuando en realidad es una ficción, y depende de ustedes determinar cuáles son los hechos”, dijo a los miembros del jurado.

Sea cual sea el veredicto, es poco probable que los cercanos de 2Pac queden contentos.

En mayo, su hermanastro presentó una demanda civil en la que considera que “todavía hay individuos implicados en el asesinato” que “no han sido responsabilizados por sus crímenes”.

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