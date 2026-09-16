Taylor Swift estrena en Spotify su catálogo completo de videoclips: hay 58 videos disponibles

Hay una buena noticia para los fans de Taylor Swift: ya pueden recorrer sus 58 videos musicales oficiales directamente en Spotify. La plataforma anunció este miércoles 16 de septiembre la disponibilidad del catálogo, que reúne producciones desde “Tim McGraw”, de 2006, hasta “Opalite”, uno de sus trabajos más recientes. La colección reúne producciones de distintas etapas de la carrera de la cantante, desde “Tim McGraw”, el primer videoclip que lanzó en 2006, hasta los videos de su producción más reciente, The Life of a Showgirl. El catálogo está disponible para los suscriptores Premium y fue organizado por Spotify en una lista de reproducción para facilitar el recorrido por las diferentes producciones audiovisuales de Swift. Entérese: Cocina italiana, golf y nuevo álbum: revelan detalles de la vida de Taylor Swift y Travis Kelce a un mes de su boda La incorporación permite que los seguidores de Swift encuentren en un mismo lugar videos correspondientes a casi 20 años de carrera. Entre ellos están producciones como “Love Story”, “You Belong With Me”, “Blank Space”, “Bad Blood”, “Look What You Made Me Do”, “Lover”, “Cardigan”, “Anti-Hero” y “Fortnight”, junto con los trabajos más recientes de la cantante.

Esta es la playlist de Taylor Swift con sus 58 videos musicales en Spotify:

Spotify también incluyó “The Fate of Ophelia” y “Opalite”, canciones asociadas a The Life of a Showgirl. “Opalite” tiene además una particularidad dentro de este lanzamiento, ya que su videoclip había sido estrenado simultáneamente en Spotify y Apple Music, por lo que estaba disponible en el servicio desde febrero. Los usuarios pueden escoger si quieren escuchar únicamente la canción o reproducir el contenido audiovisual. Para alternar entre ambos formatos deben seleccionar las opciones “Cambiar a vídeo” o “Cambiar a audio”. Le puede interesar: ¿Por unos cachos con Melanie Pavola?: Valentina Ferrer anunció su separación de J. Balvin

¿Cuántos videos de Taylor Swift han ganado el VMA a Video del Año?

Dentro de los 58 videos hay cinco que tienen un reconocimiento particular en los MTV Video Music Awards: “Bad Blood”, “You Need to Calm Down”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” y “Fortnight”, junto a Post Malone.

Con esos cinco reconocimientos, Swift tiene el récord de premios a Video del Año en los VMA. La colección también permite recorrer diferentes momentos de su carrera audiovisual. “Bad Blood”, por ejemplo, pertenece a la etapa de 1989; “You Need to Calm Down” corresponde a Lover; “All Too Well: The Short Film” está relacionado con la versión de diez minutos de la canción incluida en Red (Taylor’s Version), mientras que “Anti-Hero” forma parte de Midnights.

La carrera musical de Taylor Swift a través de sus canciones y álbumes

La historia musical de Swift puede seguirse prácticamente álbum por álbum. Taylor Swift y Fearless la presentaron como una figura del country-pop; Speak Now reforzó su faceta como compositora; Red abrió la puerta a una mezcla más amplia de géneros y 1989 confirmó su paso al pop. Después llegaron el pop más oscuro de Reputation, la estética colorida de Lover, la exploración de sonidos folk de Folklore y Evermore, el synth-pop de Midnights y la propuesta de The Tortured Poets Department. Siga leyendo: Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados

Ese recorrido también está reflejado en sus reconocimientos. La Recording Academy registra 14 premios Grammy y 58 nominaciones para Swift. Además, es la primera y única artista que ha ganado cuatro veces el Grammy a Álbum del Año, con Fearless, 1989, Folklore y Midnights. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En las listas de Billboard también ha dejado marcas propias. En 2024, después del lanzamiento de The Tortured Poets Department, ocupó simultáneamente los primeros 14 lugares del Billboard Hot 100, con canciones del mismo álbum. “Fortnight” encabezó esa lista.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo ver los videos musicales de Taylor Swift en Spotify? Los usuarios deben buscar los contenidos de Taylor Swift en Spotify y seleccionar la opción de reproducción de video. La plataforma permite alternar entre el contenido audiovisual y el audio mediante las opciones “Cambiar a vídeo” y “Cambiar a audio”. ¿Qué canciones de Taylor Swift tienen videoclip en Spotify? La colección incluye 58 videos musicales oficiales, entre ellos “Tim McGraw”, “Love Story”, “You Belong With Me”, “Blank Space”, “Bad Blood”, “Lover”, “Cardigan”, “Anti-Hero”, “Fortnight”, “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

¿Cómo ver los videos musicales de Taylor Swift en Spotify? Los usuarios deben buscar los contenidos de Taylor Swift en Spotify y seleccionar la opción de reproducción de video. La plataforma permite alternar entre el contenido audiovisual y el audio mediante las opciones “Cambiar a vídeo” y “Cambiar a audio”. ¿Qué canciones de Taylor Swift tienen videoclip en Spotify? La colección incluye 58 videos musicales oficiales, entre ellos “Tim McGraw”, “Love Story”, “You Belong With Me”, “Blank Space”, “Bad Blood”, “Lover”, “Cardigan”, “Anti-Hero”, “Fortnight”, “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.