Taylor Swift estrena en Spotify su catálogo completo de videoclips: hay 58 videos disponibles

Hay una buena noticia para los fans de Taylor Swift: ya pueden recorrer sus 58 videos musicales oficiales directamente en Spotify. La plataforma anunció este miércoles 16 de septiembre la disponibilidad del catálogo, que reúne producciones desde “Tim McGraw”, de 2006, hasta “Opalite”, uno de sus trabajos más recientes.
La colección reúne producciones de distintas etapas de la carrera de la cantante, desde “Tim McGraw”, el primer videoclip que lanzó en 2006, hasta los videos de su producción más reciente, The Life of a Showgirl. El catálogo está disponible para los suscriptores Premium y fue organizado por Spotify en una lista de reproducción para facilitar el recorrido por las diferentes producciones audiovisuales de Swift.
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La incorporación permite que los seguidores de Swift encuentren en un mismo lugar videos correspondientes a casi 20 años de carrera. Entre ellos están producciones como “Love Story”, “You Belong With Me”, “Blank Space”, “Bad Blood”, “Look What You Made Me Do”, “Lover”, “Cardigan”, “Anti-Hero” y “Fortnight”, junto con los trabajos más recientes de la cantante.