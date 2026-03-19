Silvio Rodríguez dice estar dispuesto a tomar las armas si Estados Unidos agrede a Cuba: “Exijo mi AKM, si se lanzan”

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han alcanzado un punto tan álgido que hasta cantautores como Silvio Rodríguez han salido a expresar su opinión sobre lo que ocurre en la isla, que en estos momentos está sumida en una profunda crisis no solo energética, sino también política.
Esto se produce luego de que su presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmara que se están llevando a cabo conversaciones con la administración de Donald Trump para avanzar hacia lo que el republicano considera como una “transición”.