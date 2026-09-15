Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Shakira volvió a España: así se fue y así regresó, empoderada y con el tour latino más taquillero de la historia

España fue el país donde vivió su separación más dolorosa. Ahora vuelve convertida en el talismán de la Roja, con un himno mundial y más de dos millones de personas en Copacabana.

  • La colombiana vivió más de una década en España y regresa ahora con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el tour latino más taquillero de la historia. FOTO Europa Press
    La colombiana vivió más de una década en España y regresa ahora con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el tour latino más taquillero de la historia. FOTO Europa Press
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 5 horas
bookmark

Se fue en 2022 con una separación que el mundo entero convirtió en canción. Volvió este lunes al aeropuerto de Barajas con gafas de sol, doce noches de conciertos por delante y una frase que lo resume todo: “Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros”.

Shakira vivió en Barcelona durante más de una década junto a Gerard Piqué y sus dos hijos. España fue el país donde construyó su vida personal, donde sufrió públicamente su separación y donde encontró, según ella misma ha dicho en varias ocasiones, el material humano para el álbum que cambió el rumbo de su carrera. Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024, nació en gran medida de ese dolor vivido en territorio español.

Ahora regresa en otro papel. No como la mujer que tuvo que reconstruirse, sino como la artista que encabeza el tour latino más taquillero de la historia. Cuatrocientas mil personas la vieron en el Zócalo de Ciudad de México en marzo. Más de dos millones asistieron a su concierto en Copacabana. Y en menos de tres meses, su himno del Mundial 2026, Dai Dai, grabado junto a Burna Boy, superó los mil millones de reproducciones en YouTube.

A su llegada a Barajas, rodeada de seguidores y cámaras, no se limitó a saludar. Se acercó, dialogó y bailó. Y habló de lo que trae consigo: “El Atlántico era antes un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une. Por eso quise venir acá a cantar y bailar para ustedes y con el deseo de armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina”, dijo según recoge EFE.

Esa idea de unión es el eje de lo que Shakira llama ‘Es Latina’, el proyecto que rodea su residencia en Madrid y que va más allá de los conciertos. En las 40 hectáreas del recinto Iberdrola Music, capaz de albergar a unas 50.000 personas por noche, se construyó una ciudad efímera con carpas temáticas dedicadas a la literatura, la gastronomía, la moda y el público infantil. Una especie de Macondo portátil que mezcla a García Márquez con k-pop y a Nathy Peluso con Guitarricadelafuente.

Lea también: Shakira en Madrid: ¿quiénes son los artistas que la acompañarán en su residencia ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

La residencia comienza este viernes 18 de septiembre y se extenderá durante doce noches: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Son las únicas fechas previstas en Europa.

En España la llaman el talismán de la Roja. La selección española ganó los últimos dos mundiales con canciones suyas como banda sonora, el más reciente con Dai Dai. Ella prefiere otro marco: el de la comunidad latina como respuesta a los tiempos. “En la soledad de esta era digital, que es una epidemia silenciosa, tenemos que refugiarnos en aquello que las máquinas y la IA nunca podrán superar: la manera de vincularnos, y eso los latinos sabemos hacerlo”, dijo a su llegada, según EFE.

Se fue de España entre lágrimas y canciones de desamor. Volvió con un tour histórico, un himno mundial y la convicción de que el Atlántico ya no separa.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes:

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Madrid en 2026?
Shakira actuará durante doce noches en el recinto Iberdrola Music de Madrid, con capacidad para unas 50.000 personas por noche. Las fechas son 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Son las únicas fechas previstas en Europa dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
¿Por qué Shakira vivía en España y por qué se fue?
Shakira vivió más de una década en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos Milan y Sasha. Tras su separación en 2022, que se hizo pública de manera masiva y generó un fenómeno mediático global, la artista se mudó a Miami con sus hijos. Su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024, nació en gran medida de esa experiencia vivida en España.
¿Qué es el proyecto ‘Es Latina’ que Shakira presenta en Madrid?
‘Es Latina’ es una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por Shakira que acompaña su residencia en Madrid. Incluye un espacio temático de 40 hectáreas en el recinto Iberdrola Music con carpas dedicadas a la literatura, la gastronomía, la moda y el público infantil, además de los conciertos. Artistas como Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente acompañarán a Shakira en las distintas jornadas.

Temas recomendados

Cultura
Música
Entretenimiento
Conciertos
Tendencias
artistas
Cantantes
Industria musical
Conciertos Shakira 2025
Europa
España
Latinoamérica
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos