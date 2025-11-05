Senado homenajeó a Johnny Rivera por su trayectoria y aporte a la música popular

Durante una ceremonia realizada en el Capitolio Nacional, el artista agradeció al Congreso y a su público por el homenaje. “Estoy feliz y halagado. Este reconocimiento no solo es para mí, sino para todo el género de la música popular, que por años fue subestimado y hoy ocupa lugares importantes a nivel nacional e internacional. Lo recibo con infinita gratitud”, expresó.

El Senado de la República reconoció el martes al cantante Johnny Rivera por su destacada trayectoria artística y su contribución al fortalecimiento de la música popular colombiana.

Rivera, nacido en Pereira, ha dedicado más de dos décadas a la música. Ha grabado diez álbumes, compuesto más de cien canciones, realizado giras internacionales y recibido tres discos de oro por ventas.

Su presencia constante en escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Bogotá lo consolida como uno de los referentes del género en Colombia y Latinoamérica.

Durante el acto, el senador Juan Pablo Gallo destacó la disciplina y la autenticidad del artista. “La grandeza de un artista no solo se mide por los discos de oro o los estadios llenos, sino por su capacidad de mantenerse conectado con sus raíces. Johnny Rivera es un verdadero hijo del pueblo, un hombre humilde y auténtico que ha llevado en alto el nombre de Colombia”, señaló.

El homenaje incluyó también un reconocimiento a su labor social, pues el cantante ha impulsado campañas en apoyo a comunidades vulnerables y personas en situación de dificultad. “Dios ha sido bueno conmigo y siento el deber de devolver un poco de todas esas bendiciones. Mi mayor satisfacción es saber que lo que hago puede beneficiar a otras personas”.