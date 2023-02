Hay algo a lo que Santiago Cruz no se acostumbra, a que no haya un disco que pueda tocar, a que todo ahora sea en streaming y a que un álbum no tenga una “cohesión”, una idea de base que lo soporte y lo lleve, ojalá, a buen puerto.

Cuenta que la crisis de los 40 (tiene 47) lo ha puesto a analizar de más sobre los recuerdos, “¿qué hacemos con ellos?, ¿qué hace uno con toda esa información que tiene en la cabeza?, ¿cómo la gestiona?, ¿cómo evita que los recuerdos se vuelvan un lastre?” y eso es lo que evoca Nueve, a esa nostalgia vista desde diferentes ángulos.

Santiago Cruz le entregó detalles a EL COLOMBIANO sobre este nuevo disco.

¿Cómo vive, a nivel de sensaciones y emociones, que ya este disco esté listo?

“Como yo vengo de la escuela en la que se prensaban los discos, no me termino de acostumbrar a eso de que no hay un disco físico, de que ahora todo es streaming y me cuesta un poquito. Me ha costado particularmente los últimos dos discos que no han salido físicos, que son ‘Dale’ (2021) y este ‘Nueve’. Y uno pensaría que con el pasar de los años se va volviendo paisaje eso de sacar discos, y resulta que no. Para mí es una maravillosa realidad, la emoción incluso es más fuerte que al principio y estamos hablando de mi noveno disco. Cada vez me emociono más. Las cosquillitas en el alma son cada vez más intensas cuando voy a sacar un disco”.

¿Qué tiene de especial Nueve?

“A mí me tiene muy entusiasmado porque creo que hay un momento compositivo muy especial en el proyecto, creo que hay un sonido muy concreto que va de la mano de Juan Pablo Vega como productor que para mí es uno de los artistas colombianos más interesantes y uno de los productores latinoamericanos con la cabeza más privilegiada. Se sumaron una cantidad de cosas para que Nueve tenga un lugar muy especial en mi vida, no sé si en la de la gente al final, eso ya no termina dependiendo de mí. Yo ya aprendí a soltar los discos y que lleguen a dónde tienen que llegar, pero para mí es ya un disco entrañable de mi carrera”.