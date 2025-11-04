Ricardo Montaner anuncia conciertos en Colombia con su gira El último regreso

Para Ricardo Montaner, volver a los escenarios tras varios años de ausencia es toda una declaración de amor. Era un asunto pendiente y así lo manifestó en sus redes sociales: “Mi espera terminó, nos vemos en El último regreso”, escribió, con un video que confirmaba que nunca se había alejado tanto de los escenarios: “Nunca pasa eso, siempre sabemos cuándo volvemos a tocar, siempre” y ahí llega una imagen con su hija Evaluna en la que ella le dice: “Canta pa’”.

“Un día me detuve... pero ya no puedo más”, precisó Montaner y con esto se confirma que una de las grandes voces de la música en español regresa, a sus 68 años a pararse en un show, a dar varios conciertos en una gira que –hasta ahora– 40 conciertos por Latinoamérica y Estados Unidos.