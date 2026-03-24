El Réquiem de Mozart suena en el Teatro Metropolitano antes de la Semana Santa, ¡prográmese!

Con un montaje que reúne 160 personas en escena –60 músicos y 100 coristas– bajo la dirección del maestro Alejandro Posada, la Orquesta Sinfónica Eafit presenta este miércoles el Réquiem de Mozart, la última obra del compositor y una de las más enigmáticas, personales e imponentes.

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El concierto no sólo celebra el inicio de la temporada de Semana Santa sino que rinde homenaje a San Francisco de Asis a 800 años de su muerte, y a los 270 años del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart.

–Los réquiems son obras que por lo general se presentan en esta época de Semana Santa, porque son misas para los difuntos. A nosotros con la orquesta nos interesa acercarnos mucho a otros públicos, y este es un país con religiones muy diversas, pero muy espiritual, entonces quisimos hacer este homenaje a San Franciso de Asis y a Mozart, que aunque vivieron en épocas distintas, hablaron de temas muy importantes como la desesperanza, la fragilidad humana, la muerte, el destino. Es un ritual alrededor de la música, con 100 voces que se unen en esta obra maestra del repertorio sinfónico mundial– dice Susana Palacios, jefe de la orquesta.

Este es el tercer concierto de la temporada para la Orquesta Sinfónica Eafit, que esta vez estará acompañada por algunos músicos de Iberacademy, por los coros de la Fundación Sirenaica, el Estudio Polifónico de Medellín, Voces Oscuras, y algunos estudiantes del pregrado de Música de la universidad. Como solistas estarán la soprano Ana Ruge, la mezzosoprano Laura Mosquera, el tenor Juan José Lopera y el baritono Álvaro Carrillo.

–Es un privilegio entrar en contacto con esta música, es la obra más futurista de Mozart (...) solo pensar que inclusive esta obra, que supuestamente es una música para difuntos, la liturgia católica para los muertos, resulta que es la obra más liberadora de Mozart. Este réquiem no es un reto, es una maravilla, es una obra supremamente difícil porque tiene todo (...) pero creo que el reto más importante es encontrarle esa parte humana, tierna pero a la vez dramática, bonita, pero a la vez tenebrosa de esta música y este gran legado que nos dejó Wolfgang Amadeus Mozart– dice Alejandro Posada, director artístico de la Sinfónica Eafit y director artístico y fundador de Iberacademy.