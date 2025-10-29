Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 29 de octubre que los presentadores de la gala de los Latin Grammy este año serán el artista urbano. Maluma y la actriz y presentadora Roselyn Sánchez. Esta será la primera vez de Maluma como presentador de estos premios y la sexta de Roselyn, recordamos que en años anteriores también estuvo como presentador Sebastián Yatra. Puede leer: El talento paisa dice presente en los Latin Grammy: estos son los artistas locales nominados “Me siento muy emocionado de esta oportunidad que me está dando la Academia”, dijo Maluma, quien agregó: “Ya tenemos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y ustedes han sido parte fundamental de mi carrera musical y siempre vivo agradecido”.

Por su parte, Roselyn Sánchez se mostró muy feliz de regresar de nuevo a la presentación del evento: “Tener esta oportunidad es un gran honor mi gente, me hace muy feliz, amo conducir los premios, me siento en familia y celebrar la música latina es lo máximo”. Este año, la entrega número 26 de los Latin Grammy se transmitirán en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre.