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Más de 210 músicos tocarán el piano durante 24 horas para recaudar fondos para los afectados por el terremoto

En Las Palmas, en la academia Musicreando, se llevará a cabo la séptima edición de El Pianotón. El ingreso al evento es con aporte voluntario, el cual será donado en su totalidad a los damnificados por la emergencia.

  • Teresita Gómez es una de las pianistas que tocará en el Pianotón 2026. FOTO: Camilo Suárez.
    Teresita Gómez es una de las pianistas que tocará en el Pianotón 2026. FOTO: Camilo Suárez.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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En ese piano gigante que se asoma en la ventana cuando una va subiendo Las Palmas, ya es costumbre que, una vez al año, un grupo de artistas se reúna durante un día entero, día y noche, a tocar sin parar desde Mozart hasta músicas colombianas.

El Pianotón, que es el nombre del evento creado y organizado por la academia Musicreando, será este 22 de agosto. A las 2:00 de la tarde, el primer pianista de la jornada levantará la cubierta superior del piano y así, uno tras otro, pasarán a tocar hasta las 2:00 de la tarde del domingo.

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Aunque el formato será el mismo que en años pasados, la séptima edición del evento musical tendrá un nuevo propósito: apoyar a los afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto que, hasta ahora, dejó 287 muertos, más de 4.147 heridos y más de 120.000 familias damnificadas.

La totalidad de los aportes voluntarios que se recauden durante las 24 horas del Pianotón será donada a organizaciones que están trabajando directamente en los territorios más afectados, con el fin de contribuir a la atención de las necesidades derivadas de esta emergencia.

Este año, entre los más de 210 invitados al concierto de un día completo, están algunos de los pianistas más importantes del país. Uno de ellos es Teresita Gómez, una de las antioqueñas con mayor trayectoria a nivel nacional e internacional. También estará Giovanni Caldas, pianista y productor caleño ganador de cuatro Latin Grammy por su trabajo en los álbumes Cumbiana I y Cumbiana II.

También estarán el pianista ecuatoriano Christian Ochoa, el artista Juan Sebastián Collazos, el antioqueño estudiante del Berklee College of Music Samuel Zuluaga Cardona y la orquesta Red Tango.

Además, en el Pianotón participarán los artistas y agrupaciones que fueron elegidos por Musicreando y Musi Live en la convocatoria abierta para hacer parte de la programación oficial del evento. La idea era buscar solistas o grupos que estuvieran dentro de cuatro categorías: música colombiana, performance interdisciplinar, piano en otros universos estéticos y músicas del mundo, jazz y fusiones contemporáneas.

Adicional a la presentación de los pianistas mencionados, en el evento también habrá una jam de jazz entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana. Y la programación no tendrá solo conciertos: habrá conferencias, clases y actividades para todo público, como la tradicional pijamada para niños, en la que se realizará un concierto de repertorio de Disney y música para cine con piano y voz.

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El Pianotón nació en 2019, cuando la pianista mexicana Nadia Arce contactó a la academia, maravillada por su sede, que es un espacio de 600 metros cuadrados en forma de piano y que le ha ganado el título del más grande de Latinoamérica.

A partir de ese encuentro, propuso traer a Medellín un formato que ya había desarrollado en Cancún y Cuautla y que consistía en invitar artistas a tocar piano durante 24 horas seguidas. Así fue como esta iniciativa aterrizó en tierras paisas y, desde entonces, no se ha ido.

Desde el principio, además de visibilizar el talento de los pianistas, la idea ha sido articular a las diferentes instituciones y actores de Medellín que giran en torno a este instrumento.

Si quiere conocer la programación completa del Pianotón 2026, visite @musicreando_oficial_ en Instagram.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde será la Pianotón 2026 en Medellín?
La Pianotón 2026 se realizará desde las 2:00 de la tarde del sábado 22 de agosto hasta las 2:00 de la tarde del domingo 23 de agosto, en la sede de Musicreando, ubicada en Las Palmas, Medellín.
¿Cómo se puede apoyar a los afectados por el terremoto a través de la Pianotón?
Los asistentes podrán hacer aportes voluntarios durante las 24 horas del evento y la totalidad de lo recaudado será entregada a organizaciones que trabajan directamente en los territorios más afectados por el terremoto. La noticia no especifica un monto mínimo ni un mecanismo particular para realizar las donaciones.
¿Qué artistas participarán en la Pianotón 2026?
Entre los artistas invitados estarán Teresita Gómez, Giovanni Caldas, Christian Ochoa, Juan Sebastián Collazos, Samuel Zuluaga Cardona y la orquesta Red Tango. También participarán artistas y agrupaciones seleccionados mediante una convocatoria de Musicreando y Musi Live en categorías como música colombiana, jazz, músicas del mundo y fusiones contemporáneas.

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