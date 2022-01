Paola Jara, positiva para covid, cancela sus compromisos musicales

“Con mucha tristeza y lamentando no poder cumplir con algunos de mis compromisos de este inicio de año. Para todas las personas que están enfermas o pasando por una situación difícil mis oraciones. Nos veremos pronto si Dios quiere”, dijo la cantante de música popular.

La artista informó que sintió unos síntomas leves, si hizo la prueba por prevención y dio positiva: “Seguí los protocolos del gobierno y por la salud de todos debo aislarme hasta el 7 de enero, no sin antes decirle a todos mis seguidores y a todo el público que me entristece demasiado no poder compartir con ellos y espero estar pronto con todos”.

Aclaró además que tiene síntomas como tos leve y malestar, pero que se encuentra bien.

Entre sus más recientes presentaciones están el concierto que dio en Cali a finales de diciembre.