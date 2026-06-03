Las composiciones de Omar Geles ahora hacen parte de Sony Music Publishing Colombia, ¿qué significa eso?

El anuncio se hizo en Valledupar esta semana: la obra de Omar Geles, uno de los compositores más importantes en la historia del vallenato, comienza una nueva etapa de proyección internacional. Sony Music Publishing Colombia, la compañía firmó un acuerdo con los herederos delmaestro para administrar el catálogo de más de 300 obras registradas en sus editoras, hoy propiedad de quienes heredan su legado. Puede leer: Ley de la Música fue aprobada en el Congreso: así serán los incentivos e impulso a nuevos talentos Esto significa que canciones como A Blanco y Negro, Cuatro Rosas, Tu Hombre Soy Yo y tantas otras que han marcado generaciones de oyentes en Colombia y Latinoamérica pasarán a formar parte del repertorio administrado por Sony Music Publishing a nivel global. El acuerdo significa que Sony trabajará en la protección, promoción y expansión internacional del catálogo, desarrollando nuevas oportunidades de licenciamiento, sincronización para cine, televisión y plataformas digitales, así como nuevas oportunidades creativas para las obras del compositor. “Para nosotros es una gran responsabilidad preservar y honrar la memoria del maestro. Asumimos este compromiso con gran entusiasmo”, dijo Laura Mendoza, directora general de Sony Music Publishing Colombia.

Más de acuerdo y la música que compuso Omar Geles

La familia del maestro, encabezada por su esposa Maren García, celebró la firma del acuerdo junto a Jorge Mejía, presidente y CEO de Sony Music Publishing Latinoamérica, y Laura Mendoza. Ellos tienen claro que el legado artístico de Omar Geles que trasciende generaciones. Geles fue compositor, cantante, acordeonero y Rey Vallenato y además escribió cientos de canciones grabadas por algunos de los artistas más importantes de la música colombiana, entre ellos Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Jorge Oñate, Los Diablitos, Kaleth Morales, Elder Dayán Díaz, Jorge Celedón, Los Hermanos Zuleta, Hebert Vargas, Peter Manjarrés e Iván Villazón, por mencionar algunos. “Con esta alianza, la familia de Omar Geles y Sony Music Publishing reafirman su compromiso con la preservación y crecimiento de un legado que continúa vivo en la cultura musical colombiana y que ahora emprende una nueva etapa de alcance internacional”, explicaron en un comunicado de prensa. Aquí están las canciones que hacen parte de su catálogo.

Artistas que le grabaron