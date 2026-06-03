Las composiciones de Omar Geles ahora hacen parte de Sony Music Publishing Colombia, ¿qué significa eso?

El anuncio se hizo en Valledupar esta semana: la obra de Omar Geles, uno de los compositores más importantes en la historia del vallenato, comienza una nueva etapa de proyección internacional. Sony Music Publishing Colombia, la compañía firmó un acuerdo con los herederos delmaestro para administrar el catálogo de más de 300 obras registradas en sus editoras, hoy propiedad de quienes heredan su legado.
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Esto significa que canciones como A Blanco y Negro, Cuatro Rosas, Tu Hombre Soy Yo y tantas otras que han marcado generaciones de oyentes en Colombia y Latinoamérica pasarán a formar parte del repertorio administrado por Sony Music Publishing a nivel global.
El acuerdo significa que Sony trabajará en la protección, promoción y expansión internacional del catálogo, desarrollando nuevas oportunidades de licenciamiento, sincronización para cine, televisión y plataformas digitales, así como nuevas oportunidades creativas para las obras del compositor.
“Para nosotros es una gran responsabilidad preservar y honrar la memoria del maestro. Asumimos este compromiso con gran entusiasmo”, dijo Laura Mendoza, directora general de Sony Music Publishing Colombia.