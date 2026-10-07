Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Reacciones tras la muerte de Piero: así lo despiden en América Latina

Con música y mensajes de aliento para su familia, así despiden instituciones, amigos y otras personalidades al cantautor italo-argentino.

  • Piero estuvo viviendo en Colombia en una etapa de su vida. FOTO Colprensa
    Piero estuvo viviendo en Colombia en una etapa de su vida. FOTO Colprensa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

07 de octubre de 2026
bookmark

Este miércoles 7 de octubre falleció el cantautor Piero, así lo confirmó su cuenta oficial que aunque no detalló la causa de su muerte se sabía, según medios argentinos, que llevaba varios días internado en el hospital italiano, en Buenos Aires.

Piero fue un artista muy querido en Colombia y se presentó muchas veces en nuestro país. Estuvo hasta en el Festival Cordillera que le dedicó unas palabras de agradecimiento: “Gracias, Piero, por ser de los primeros en venir a alumbrar las montañas del Festival Cordillera con tu voz, tus canciones y una historia que ha acompañado a tantas generaciones. Gracias por recordarnos que la música no tiene edad, que vive en los recuerdos, en las familias y en esas canciones que pasan de padres a hijos y se quedan para siempre en el corazón”, escribieron.

Puede leer: Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años

Discos Fuentes también lamentó su fallecimiento: “Desde la familia de Discos Fuentes lamentamos profundamente su fallecimiento. Le enviamos un abrazo fraterno y nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a cada seguidor que hoy lo recuerda con el alma y con su música”.

Estos han sido algunos mensajes de despedida.

Siga leyendo: ¿Por qué el argentino Piero tenía nacionalidad colombiana? Así fue la relación del cantante de Mi Viejo con Colombia

Temas recomendados

Cultura
Música
Muerte
despedida
Cantantes
Industria musical
Canciones
fallecimiento
Disco
Argentina
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form