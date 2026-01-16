Murió Dogardisc, reconocido cantante de champeta, ¿qué le pasó?

Este jueves falleció Ismael Simancas, conocido artísticamente como Dogardisc, luego de haber permanecido internado durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Cartagena. La muerte del artista fue confirmada por José Quessep, cantante de champeta y uno de los mayores impulsores de la carrera de Simancas.

Lea: Murió Reymond Durán, cantante de merengue y vocalista de Grupo Sin Frontera

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi compadre Ismael Simancas, un defensor de la champeta criolla, mi amigo el Dogardisc. Hay un dolor grande, lamentamos profundamente el fallecimiento de este colega y amigo, toda la gente de la champeta está de luto con el fallecimiento de mi compadre, ya que fue un buen compañero, buen amigo en el ámbito popular", escribió en sus redes sociales.

Como informó El Universal, medio de comunicación cartagenero, desde el 30 de diciembre Dogardisc venía presentando deterioros de salud asociados a la diabetes. El 31 de diciembre fue ingresado a la UCI del Hospital Universitario de Cartagena, ubicado en el barrio Zaragocilla, donde murió en la mañana del jueves 15 de enero.

Simancas es considerado uno de los pioneros de la champeta, expresión cultural que será reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La canción más conocida de Dogardisc fue El viejo zorro, la cual lo catapultó como uno de los exponentes del género y le dio reconocimiento a nivel local y nacional.