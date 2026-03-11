Revelan detalles sobre la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

Las autoridades permanecen en la investigación sobre el caso de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, integrante de la familia musical Zuleta, quien fue hallada muerta este lunes en la habitación de su casa ubicada en el barrio Novalito de Valledupar.

La sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta estaba inconsciente en el momento del hallazgo, por lo que fue trasladada de urgencia a la Clínica Erasmo para recibir atención médica inmediata; sin embargo, los galenos informaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

En contexto: Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

Según el relato de su tío a Noticias Caracol, Daniela había llegado del colegio aquella tarde del 9 de marzo. Subió a su habitación, pero cuando su madre la llamó 40 minutos después, la menor presentaba vómito a su alrededor. El cuerpo fue remitido a Medicina Legal para realizar los análisis correspondientes sobre esta joven que, de acuerdo con su familia, no tenía problemas de salud.

La principal hipótesis que se tiene es que la joven habría tenido un episodio de broncoaspiración mientras dormía. Esto fue debido al hallazgo de restos alimentarios en las vías respiratorias cuando recibía atención médica. No obstante, esta versión no ha sido confirmada y se esperan los resultados de la investigación.