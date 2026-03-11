x

Revelan detalles sobre la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

La comunidad del barrio Novalito y el colegio donde estudiaba la joven se unieron a los mensajes de solidaridad para la familia y allegados por esta pérdida que ha causado profundo dolor.

  • Hallaron sin vida Daniela Isabel Zuleta Gnecco, en Valledupar. FOTO: Tomada de redes sociales
    Hallaron sin vida Daniela Isabel Zuleta Gnecco, en Valledupar. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Las autoridades permanecen en la investigación sobre el caso de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, integrante de la familia musical Zuleta, quien fue hallada muerta este lunes en la habitación de su casa ubicada en el barrio Novalito de Valledupar.

La sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta estaba inconsciente en el momento del hallazgo, por lo que fue trasladada de urgencia a la Clínica Erasmo para recibir atención médica inmediata; sin embargo, los galenos informaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

En contexto: Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

Según el relato de su tío a Noticias Caracol, Daniela había llegado del colegio aquella tarde del 9 de marzo. Subió a su habitación, pero cuando su madre la llamó 40 minutos después, la menor presentaba vómito a su alrededor. El cuerpo fue remitido a Medicina Legal para realizar los análisis correspondientes sobre esta joven que, de acuerdo con su familia, no tenía problemas de salud.

La principal hipótesis que se tiene es que la joven habría tenido un episodio de broncoaspiración mientras dormía. Esto fue debido al hallazgo de restos alimentarios en las vías respiratorias cuando recibía atención médica. No obstante, esta versión no ha sido confirmada y se esperan los resultados de la investigación.

Su muerte ha generado un profundo dolor entre los habitantes del barrio Novalito y sus allegados, quienes se congregaron en la funeraria Ecce Homo este martes para darle el último adiós.

Le puede interesar: Video | Entre lágrimas, así despidió Ivan Zuleta a su sobrina Daniela, encontrada sin vida en su casa en Valledupar

El cantante Poncho Zuleta lamentó el deceso de la joven e hizo una publicación sobre ella a través de su cuenta de Instagram, al tiempo que compartía una fotografía.

“Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños; de esas personas que, con su presencia, alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, se lee en el post.

El Gimnasio del Norte de Valledupar, colegio donde estudiaba Daniela, también se unió a las honras fúnebres por su fallecimiento y envió sentidas condolencias a la familia, amigos y demás personas que, de una u otra forma, compartieron gratos momentos con la estudiante de 15 años.

@vallenatosymasna

Agarrado de la mano de su hermano Fabián, y evidentemente destrozado del dolor, así se le vio al Rey Vallenato Iván Zuleta llegando al velorio de su sobrina Daniela Zuleta, joven de 15 años fallecida la noche del lunes 9 de marzo por una broncoaspiracion.

♬ sonido original - Vallenatos y más na

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Daniela Isabel Zuleta Gnecco?
Era una joven de 15 años, estudiante del colegio Gimnasio del Norte en Valledupar e integrante de la reconocida familia Zuleta. Era sobrina del acordeonero Iván Zuleta y sobrina nieta del cantante Poncho Zuleta.
¿Dónde ocurrió el fallecimiento de la joven Zuleta?
El hallazgo ocurrió en su lugar de residencia en el barrio Novalito, una zona residencial exclusiva de Valledupar. Posteriormente fue remitida a la Clínica Erasmo, donde se confirmó su deceso

