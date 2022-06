“Estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerzas en este momento para mantener mi cordura”, dijo Karol G a punto de presentar a su invitada sorpresa en el concierto del sábado en Ciudad de México. La cantante paisa relató que la escuchaba desde niña, llorando en su cama pensando que jamás lograría conocerla, que también había ido a su concierto en Medellín y por su admiración había decidido invitarla, aún sabiendo que Anahí no se presentaba en vivo desde hace once años.

La paisa, feliz de que hubiera aceptado su invitación, contó que ahora hasta la tiene en Whatsapp y que “cuando hablo con ella me quiero derretir”.

Los fanáticos enloquecieron al ver las primeras imágenes de una de las voces de RBD y cuando empezó a aparecer el sombrero rosado en el escenario, el público enloqueció. La canción seleccionada fue “Sálvame”, del primer álbum de RBD, que Anahí canta en solitario y siempre protagonizaba los momentos más emotivos de los shows en vivo de la banda.

Ambas se gozaron la presentación y terminaron en lágrimas, Karol G relató que Anahí estaba muy nerviosa porque dudaba del reconocimiento del público y la mexicana resaltó la gran calidad humana de la paisa, afirmando que era un “honor” cantar a su lado.

Los halagos no pararon ahí, después de la presentación, que fue una sorpresa insinuada por una historia de Instagram de la Bichota donde se podía ver en una esquina un sombrero vaquero rosado, similar al que usa Anahí en el video de “Sálvame”, las cantantes dejaron ver videos de su primer encuentro, el ensayo de la canción y compartieron extensos mensajes sobre la importancia de esa noche en la vida de cada una.