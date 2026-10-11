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Shakira y Maluma cantaron juntos por primera vez en Madrid: así fue su encuentro

Los colombianos interpretaron su más reciente colaboración en el Macondo Park, el parque temático construido en la capital española para la residencia de trece conciertos de Shakira.

  • Maluma volverá a cantar con Shakira este lunes 12 de octubre en el concierto de cierre de la residencia en Madrid, España. FOTO: Cortesía Nicolás Gerardin
    Maluma volverá a cantar con Shakira este lunes 12 de octubre en el concierto de cierre de la residencia en Madrid, España. FOTO: Cortesía Nicolás Gerardin
El Colombiano
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hace 2 horas
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Maluma acompañó a Shakira este domingo en la penúltima fecha de su residencia en Madrid, España. El reguetonero paisa fue el único invitado de la velada e interpretó junto a ella Chantaje y AGUA, su reciente colaboración, que ambos cantaron en vivo por primera vez en la capital española.

La propia Shakira confirmó el regreso de Maluma para este lunes, día en que cerrará su paso por la ciudad europea, en una noche en la que también participarán otros artistas invitados. La presentación del domingo fue uno de los momentos destacados del espectáculo, que se desarrolla en Macondo Park, el espacio creado por equipo de la colombiana para esta serie de conciertos.

Lea: Bizarrap, nuevo invitado al concierto de despedida de Shakira en Madrid

Entre luces rojas, efectos escénicos y miles de seguidores, los cantantes desataron la euforia del público con Chantaje, una canción lanzada en 2016 que permaneció 11 semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Su video musical supera los 3.200 millones de reproducciones en YouTube.

Después llegó AGUA, que puso a bailar a los asistentes con su ritmo de merengue. El sencillo, estrenado el 17 de septiembre, acumula más de 15 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su video oficial.

La reunión en Madrid recordó la relación musical que ambos artistas han construido durante más de una década. Además de Chantaje, que se convirtió en uno de sus éxitos conjuntos, Shakira y Maluma han colaborado en canciones como Clandestino.

La residencia de Shakira no ha convocado solo a los cantantes que ha invitado a subir al escenario —como Laura Pausini, Alejandro Sanz y Dua Lipa—, sino a seguidores de distintos países y a figuras del espectáculo, la moda y el deporte, entre ellas las actrices Penélope Cruz y Mónica Cruz, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, la empresaria Vicky Martín Berrocal y la nadadora Mireia Belmonte.

Además, Maluma no ha sido el único colombiano que ha estado en alguna de las fechas de la residencia. Los futbolistas Linda Caicedo y Johan Mojica también estuvieron presentes en sus conciertos a finales de octubre, donde acompañaron a “La loba” en su icónica caminata de entrada al escenario.

Aparte del artista antioqueño, en el show de este lunes, que sería el número 13 de la residencia, al escenario de Shakira subirán el barranquillero Beéle y el cantante español Dani Martín.

El colombiano aportará al espectáculo el sonido caribeño y urbano que lo ha convertido en uno de los artistas colombianos más relevantes del momento. Su vínculo con Shakira se ha fortalecido recientemente con la colaboración en Algo tú, y ambos también grabaron juntos una versión especial de Hips Don’t Lie para el aniversario número 20 de Spotify.

La inclusión de Martín completa un cartel que equilibra lo colombiano con lo español. El artista madrileño es uno de los referentes del pop en español de las últimas dos décadas, primero al frente de El Canto del Loco y luego en una exitosa carrera en solitario. Su presencia en el cierre tiene una lectura simbólica: el último concierto en Madrid incluirá una voz local que representa el vínculo de la artista con el país donde eligió vivir.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué canciones cantaron Shakira y Maluma juntos en Madrid?
Shakira y Maluma interpretaron Chantaje y AGUA durante el concierto del domingo 11 de octubre en Macondo Park, Madrid. Esta última colaboración se presentó en vivo por primera vez en la capital española.
¿Qué artistas acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid?
¿Qué canciones han grabado juntos Shakira y Maluma?
Shakira y Maluma han colaborado en canciones como Chantaje y Clandestino. Más recientemente, se unieron en AGUA, que interpretaron en vivo durante la residencia de la barranquillera en Madrid.

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