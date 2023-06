La apuesta de Paulina B., del sello de Maluma, es por el regional pop

“A él le agradezco mucho, porque me dio muchos tips y con su apoyo y el de Yohan (Úsuga) llegamos al regional pop, un género que yo defino como una fusión entre Christina Aguilera con Ana Gabriel. Es algo que suena fresco”, recuerda Paulina B., que también pasó por las audiciones de Factor XS , el reality musical de RCN.

“De niña me encantaban las rancheras, así que siempre tuve claro que ese era mi camino y ya con el productor Yohan Úsuga nos enfocamos más por el pop”, dice Paulina, al señalar que en ese proceso fue muy importante el cantante Yeison Jiménez.

A los 14 años le tocó decidir entre el deporte o la música, una determinación que no le costó mucho trabajo, se dejó llevar por su pasión.

Desde entonces tuvo claro que quería ser cantante, rumbo que no perdió de vista pese a sus logros como deportista de alto rendimiento en nado sincronizado, al punto que llegó a integrar una Selección Colombia.

Con Maluma

El año pasado Maluma presentó en sociedad su sello discográfico Royality Records y a sus dos primeras artistas: Abril, con al que había estado en su concierto en el Atanasio Girardot, y Paulina B.

Consultada sobre cómo la contactó el artista urbano dice que se dio gracias a una serie de “bellas casualidades”.

”El año pasado lance un cover del tema Sobrio, de Maluma, en regional pop y por coincidencia pude conocer a su papá, me le presenté y le entregué una USB con mi música y semanas después mi mamá me llamó llorando a contarme que Maluma había subido la canción a su Instagram, ese día lloré horrible”, rememora Paulina B. que acaba de cumplir 19 años.

Dice que desde el día que firmó con Royality se dio cuenta de que tenía que trabajar el doble, “sé de la disciplina y constancia de Maluma así que me toca duplicar esfuerzos para responder a la responsabilidad de tener un padrino tan grande”.

Destaca que trabajar con Maluma es “algo lindo, él me enseña, me muestra el camino y me orienta, siempre está ahí, participa en cada paso del proyecto”.

En abril pasado estrenó su primer sencillo Aves Negras y prepara su segundo lanzamiento, en el que le hará un homenaje a “artista muy importante”.

Actualmente está grabando mucha música, creando un catálogo, con la idea de tener varias canciones para sus presentaciones vivo, camino que ya comenzó con una gira por los colegios del país.