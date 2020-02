Lost Frequencies evoca una nostalgia cubana

El primer sencillo que llevó a Lost Frequencies a la fama y que lo puso a sonar en la radio en el mundo hablaba de querer bailar cerca al agua, debajo del cielo mexicano, tomando margaritas y escuchando a los mariachis tocar a media noche. Are You With Me fue ese primer gran éxito, aunque él no la había escrito. Curiosamente, seis años después de ese debut, el lugar donde más se escucha al dj belga, al menos en Spotify, es en Ciudad de México.

El tema lo creó el cantante de country Easton Corbin, lo publicó en 2012. Era una balada country, romántica, un poco más lenta. Lost Frequencies lo convirtió, desde la habitación de su casa y de una manera autodidacta, en una canción pegajosa de house.

Su nombre de pila es Felix De Laet y tiene 26 años, Lost Frequencies es el que escogió para aparecer en las listas de los festivales, a los que ahora está habituado.

De hecho, Felix será uno de los artistas que se presentará en La Solar este sábado 15 de febrero en el Parque Norte de Medellín.

El año pasado, Felix dio por lo menos 200 conciertos, aunque no sabe si la cifra es esa puntualmente. Trata de no llevar la cuenta, prefiere simplemente agradecer, “porque nunca sabes cómo pueden cambiar las cosas, cuánto va a durar, entonces cada vez que voy a alguna parte trato de disfrutarlo”.

En 2019, además de dar una gira por Estados Unidos con una agrupación en vivo, volvió a presentarse en Tomorrowland, en su natal Bélgica. Fue su quinta participación en ese escenario. En una industria que ha agotado a muchos de sus exponentes, De Laet se apoya en un equipo que es casi familia, que lo mantiene centrado.

Durante ese último año, muy movido, estrenó su segundo disco: Alive and Feeling Fine (que traduce: vivo y sintiéndome bien).

¿Era una declaración? ¿Una especie de celebración de la vida? “Sí, la idea es que cuando escucharas el álbum hubiera una mezcla entre nostalgia, chill y la parte de la música electrónica que puede sacarte una sonrisa”.

Lo picó un bicho cubano

En esa producción discográfica, además de incluir colaboraciones con artistas como James Blunt y Aloe Blacc, creó su versión de Chan Chan, un clásico de Buena Vista Social Club. ¿Es un fan? “¿Quién no es un fan de Buena Vista?”, responde.

Fue un desafío para él, realmente no es el estilo de música que está acostumbrado a cambiar.

“Estaba escuchando el álbum de Buena Vista Social Club en mi carro y cuando Chan Chan sonó, pensé automáticamente que sería una locura poder tocarlo en mi set. Así que empecé a hacer mi remix, grabamos la parte vocal para poder dividir cada parte y así empecé a hacer mi versión”.

En un futuro no se le hace loca la idea de colaborar con un artista latino, pero él preferiría que fuera una banda poco conocida y probablemente de indie. Se imagina mezclando sonidos latinos con la electrónica y la música alternativa, eso le llama más la atención que colaborar con un gran artista.