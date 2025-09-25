Karol G llevará su Tropicoqueta al cabaret parisino Crazy Horse como invitada de honor

Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos , recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones, desde este jueves y hasta el 28 de septiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.

La artista colombiana Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse , el famoso cabaret parisino, que brinda carta blanca a la artista colombiana para que le dé un toque latino a su espectáculo a partir de este jueves 25 de septiembre.

Se sabe que la cantante paisa de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, Tropicoqueta, publicado en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.

“Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis Latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras”, afirmó Karol G, citada en el comunicado del cabaret.

La cantante protagonizará una serie de escenas creadas para ella a partir de títulos de Tropicoqueta.

Le puede interesar: A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel?

La dirección artística del espectáculo es de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y Arturo Rico, artista mexicano. Las coreografías son de Danielle Polanco, que colaboró con Karol G en el videoclip de Papasito.