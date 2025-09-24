Tras 50 horas, terminó con éxito el rescate de los 23 mineros atrapados en Segovia, Antioquia

En un oficio acostumbrado a dejar tragedias cuando ocurren emergencias, el caso de los mineros atrapados en la mina La Reliquia, en Segovia, es un bálsamo y una demostración de que, con protocolos y legalidad, incluso ante las peores contingencias es posible garantizar la vida de las personas que se dedican a la difícil tarea de extracción minera. La Agencia Nacional de Minería informó que tras 50 horas de trabajos fueron rescatados los 23 mineros que desde el lunes, por cuenta de una falla geotécnica, habían quedado atrapados a 15 metros en un socavón de la mina La Reliquia, que cuenta con título minero para explotación aurífera. En contexto: En Video: los mineros atrapados en Segovia (Antioquia) empiezan a salir a tierra firme

“El operativo de rescate, liderado por brigadistas de la empresa Aris Mining y el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, demostró que los protocolos de prevención, seguridad y atención funcionan de manera efectiva, garantizando la integridad de cada uno de los mineros. Este resultado reafirma que la minería formal cuenta con planes de prevención, brigadas entrenadas, monitoreo de condiciones subterráneas y protocolos de atención inmediata que priorizan la vida”, señaló a ANM en su comunicado.

El CEO de la compañía internacional, Neil Woodyer, agradeció el apoyo del Gobierno Nacional y destacó “la notable calma, disciplina y resiliencia de los trabajadores que permanecieron bajo tierra. Su compostura y confianza en el proceso de rescate fueron esenciales para garantizar que esta difícil situación terminara de manera segura”, señaló el directivo.