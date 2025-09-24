Tras 50 horas, terminó con éxito el rescate de los 23 mineros atrapados en Segovia, Antioquia

En un oficio acostumbrado a dejar tragedias cuando ocurren emergencias, el caso de los mineros atrapados en la mina La Reliquia, en Segovia, es un bálsamo y una demostración de que, con protocolos y legalidad, incluso ante las peores contingencias es posible garantizar la vida de las personas que se dedican a la difícil tarea de extracción minera.
La Agencia Nacional de Minería informó que tras 50 horas de trabajos fueron rescatados los 23 mineros que desde el lunes, por cuenta de una falla geotécnica, habían quedado atrapados a 15 metros en un socavón de la mina La Reliquia, que cuenta con título minero para explotación aurífera.
