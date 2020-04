Juanes aprovecha la cuarentena para aprender y leer poesía

En esta cuarentena Juanes no solo está dedicado a estar en casa, cuidándose, escribir nuevas canciones y tocar la guitarra, sino que está estudiando poesía, al lado del maestro cubano Alexis Díaz PImienta.

En su cuenta en Instagram, el músico paisa leyó uno de los ejercicios del curso, en este caso el reto fue Pie forzado, que tal como explicó el artista “La décima tiene 10 versos octosílabos, el maestro me da los dos últimos y con base a esos debo inventar los primeros 8”.

Juanes leyó su ejercicio y al final dijo que está disfrutando mucho este curso, a la vez que le recomendó a escritores y compositores ponerse a prueba, a través de la poesía, a escribir décimas e improvisación. Esta semana en sus redes sociales ya había leído apartes de distintos versos.

En la última semana de marzo había presentado el video de su canción Loco, la más reciente producción visual de su álbum Más futuro que pasado.

Este sábado 18 de abril participará en One World: Together at home ( Un mundo: Juntos en casa en español), un espectáculo musical que prepara la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen junto a estrellas como Lady Gaga (una de sus precursoras), Maluma, J Balvin y Billie Eilish.

Este primer festival virtual se podrá ver en Colombia por el canal E! Entertainment a las 10 de la noche.

