El cantante español fue operado de urgencia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, debido a un hematoma intracraneal y derrame cerebral luego de una caída durante un concierto el miércoles, según confirmaron fuentes cercanas al cantante.

El accidente ocurrió durante su cumpleaños 71, mientras Joaquín Sabina daba un concierto con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center. Luego de la caída el artista salió del escenario en silla de ruedas y dijo: “Con todo el dolor, me voy al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento”.

En un principio el diagnóstico se limitaba a tres fisuras “limpias y sin desplazamiento” en el hombro izquierdo, pero posteriormente se le observó un pequeño golpe en la cabeza.

El del miércoles era el último concierto de la gira No hay dos sin tres de Serrat y Sabina. El show fue aplazado al 22 de mayo, según anunció en un comunicado Riff Producciones, uno de los organizadores.

Según precisó a Efe los organizadores del evento, Sabina no sufró un desmayo, sino una caída desde la parte frontal del escenario a causa de un foco que lo habría deslumbrado, lo que le ha llevado al suelo cuando el espectáculo apenas llevaba media hora de recorrido.

No es la primera vez que el intérprete y compositor sufre un percance en el Wizink Center que le obliga a suspender un concierto. Ya sucedió en 2014 a pocas canciones del final, según él, a causa problemas de estómago, aunque en un primer momento afirmó que había sufrido una crisis de pánico escénico.

Volvió a suceder en 2018, dentro de la gira de “Lo niego todo” a la hora y media de actuación, por “una disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico” que lo dejó “mudo” y obligó a cancelar los cuatro conciertos restantes de la gira.

La endeble salud de hierro de Sabina ha sido noticia en muchas más ocasiones, especialmente cuando fue víctima de un derrame cerebral en 2001 del que se recuperó.