J Balvin y Maluma en el concierto One World: Together at Home

Este sábado, 18 de abril, a las 7:00 p.m., National Geographic emitirá el especial mundial “One World: Together at Home”, un programa que busca apoyar a las personas afectadas por el coronavirus y hacer un homenaje a los trabajadores de la salud que luchan contra la enfermedad.

Vea el concierto aquí

El especial incluirá presentaciones de los artistas más reconocidos del mundo desde sus hogares, entre ellos los colombianos J Balvin y Maluma.

Promovido por Lady Gaga, el especial One World: Together at Home incluirá la presentación y participación de Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher.

Este evento histórico, de transmisión mundial, busca también apoyar a la Organización Mundial de la Salud en la lucha global para terminar con el COVID-19.

El especial presentará historias de los trabajadores en la atención médica, compromisos de filántropos, gobiernos y corporaciones para apoyar y equipar a trabajadores de salud en todo el mundo con máscaras, batas y otros equipos vitales, y organizaciones benéficas locales que proporcionan alimentos, refugio y atención médica a quienes más lo necesitan.