Aunque la plataforma no se ha pronunciado oficialmente, medios internacionales como BBC o ABC aseguran que “lo prohibió” y por eso no se puede ver en estos momentos. Comentarios de seguidores en Twitter aseguran que el mismo artista lo retiró, pero esto tampoco está confirmado por él. Lo cierto es que el video en YouTube ya no se ve.

Las implicaciones

Camilo Villa, abogado especialista en derechos de autor, explica que una obra de esa magnitud montada en la plataforma monetiza todos los días, “cada que uno la reproduce en su ordenador o celular, YouTube la contabiliza y le manda un dinero al artista, y como no está en la plataforma ya la gente no la va a encontrar y por lo tanto J Balvin no va recibir beneficio económico, pero si la pones en Spotify, Deezer u otras, esas sí le van a reconocer un dinero. Eso es la explotación comercial y económica de la obra”.

En resumen, hasta ahora está afectada la explotación económica del video, pero no de la canción, y confirma el abogado que Youtube puede decidir qué productos distribuye y cuáles no (ver Para saber más). Para Figueroa lo interesante de que se haya bajado de esta red de videos es que el debate sobre las violencias contra las mujeres está llegando a otro lugar. “No creo que la solución sea la cancelación como tal, pero la victoria no es que se haya bajado la canción sino que las personas hablen y debatan de un producto que podría denigrar a las mujeres”.

Para la joven cantante urbana Amuna el tema tiene de todo: “El ritmo me parece muy chévere, es pegajoso, jocoso, pero si nos vamos por el lado de la temática, de la letra, obviamente a las personas les va a llamar la atención porque cada artista va contando sus experiencias de vida a través de su música”, y toca la vida de la cantante dominicana que acompaña a Balvin en Perra, Tokischa.

“Ella no ha tenido una vida fácil ni común, ha tenido menos límites y eso es lo que ella interpreta en su música, que para nosotros es difícil aceptar como sociedad y como personas con un montón de reglas y normas que nos han impuesto muy conservadoras. Es complicado”. A eso le suma que Balvin la apoya por ser una artista única, diferente, algo que no se ha visto.

El género urbano se ha caracterizado desde sus inicios por letras polémicas y videos que muestran a las mujeres como objetos sexuales (Bad Bunny, Bryant Myers, Maluma, Ñejo o Don Omar han recibido críticas o censura por algunas de sus canciones), pero situaciones como esta han sucedido también con otros ritmos, como cuando Madonna lanzó el video de Like a prayer en 1989 en la que se quemaban cruces o Justin Timberlake con Tunnel Vision presentó un video en el que él observa a tres mujeres desnudas.

Lo importante de este tema es la reflexión, dicen los especialistas consultados, porque se ponen en la mesa temas como los estereotipos, las masculinidades, el feminismo, de los que hay que hablar y sentar posición. Es un llamado no a la censura ni a ponerle límite a la creación, sino a conversar. Es decir, el arte debe provocar, ¿pero de qué forma?