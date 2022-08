Por Claudia Arango Holguín

Uno de los recuerdos más memorables que tiene Gilberto Santa Rosa del público de Medellín fue cuando en un concierto al aire libre, en las calles de la ciudad, cayó un fuerte aguacero, "la gente tenía paraguas y a pesar de la lluvia nadie se movió de ahí, fue muy grato", contó en una conversación con EL COLOMBIANO desde su natal Puerto Rico. Al inicio de la charla aparece su perrita Nala y cuenta que hace bastante calor en la isla del encanto. El caballero de la salsa está en una habitación en la que un par de discos de oro (o platino, no se alcanza a ver con precisión) adornan la pared: solo en Estados Unidos la RIIA, responsable de la certificación de ventas discográficas en ese país detalla 12 de oro y 3 de platino. Vestido de blanco resume varios momentos de su carrera y la alegría que le da regresar a cantar en vivo, en una gira llamada Camínalo, que lo emociona tras dos años de quietud en los escenarios. Le puede interesar: Alfredo de la Fe lanza un álbum para dejar legado ¿Qué más recuerdos tiene del público de Medellín? "Cuando yo empecé a cantar profesionalmente el radio de acción de los salseros era muy limitado, no era tan amplio como ahora, pero siempre Colombia estuvo ahí, entonces todos los salseros queríamos llegar a proponer nuestro trabajo. Estoy un poco confundido sobre la primera vez que llegué a Medellín, pero sí te puedo decir que desde que fui me gustó mucho la ciudad. A mí me gusta mucho Medellín, el clima, la gente y el ambiente que se vive allí. Hemos tenido terreno fértil los salseros allí y he tenido muy gratas experiencias. He cantado en la feria (de las Flores), en teatros, abierto al público en la calle. Volver es siempre una buena noticia, hay una energía positiva para nosotros cuando vamos a Medellín".

Y el público agotó la boletería de un primer concierto y hubo que abrir otra fecha... "Me enteré durante la gira que se había agotado y fue una grata sorpresa. La gente pensará que uno vive esto a diario, es parte del oficio, pero no, para nosotros es muy importante y sigue emocionándonos como el primer día porque después de tanto tiempo, que todavía la gente tenga espacio para ti en su corazón es muy bonito para nosotros, nos entusiasma mucho". Hace rato no salía de gira, ¿cómo ha sido ese volver? "Eso ha sido espectacular. Los casi dos años que todos pasamos parados, que la industria pasó detenida, yo me mantuve haciendo cosas: grabé música, hice proyectos virtuales, pero nada comparado con tener al público al frente y esa retroalimentación de energía y de cosas bonitas, entonces en esta gira en particular teníamos muchos deseos de volver y la gente de volver a salir a divertirse, a congregarse, a entretenerse, y eso hace muy especial este regreso". Con tantos años de carrera, ¿cómo es escoger el repertorio para un show? "Es complicado, pero divertidísimo, yo me divierto cantidades, 'que quita esta, pero que no, que cambies esta' y sobre todo tratar de complacer a todo el mundo, pero además de eso, cantar lo nuevo porque es importante que la gente sepa que todavía estamos produciendo. En un repertorio tratamos de abarcar lo que más se pueda". La gira se llama Camínalo... "Es una frase que me identifica desde hace muchos años cuando cantaba con la orquesta de Willie Rosario. Camínalo, sugiere movimiento. De ser una frase estrictamente rítmica se convirtió hasta en una filosofía porque he hecho algunas campañas de corte social con esa palabra que me encanta y he podido llevarla como bandera. Así como esto de la carrera que hay que levantarse y caminar cuando las cosas no se mueven por sí solas. Entonces 'Camínalo' después de dos años, qué mejor título que ese. Tenemos todos muchos deseos de echar pa' lante, creo que he pasado por dos años de aprendizaje muy fuertes y ahora vamos con todo. Tengo deseos de caminar, hacer música y de emocionarlos".