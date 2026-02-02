x

Grammy 2026: esta es la lista completa de ganadores

Kendrick Lamar y Bad Bunny fueron los grandes ganadores de la noche. El cantante puertorriqueño hizo historia al recibir el premio de Mejor álbum de año por su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

  Bad Bunny ganó tres galardones en los Grammy 2026. FOTO: Getty
    Bad Bunny ganó tres galardones en los Grammy 2026. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Bad Bunny se coronó como el ganador de la categoría más importante de la noche al recibir el galardón a Mejor Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Contexto: Bad Bunny ganó Grammy a Mejor álbum de música urbana y arremetió en su discurso contra la policía migratoria de EE. UU.

En la edición 68 de la gala, realizada este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el artista que se hizo con el mayor número de gramófonos dorados fue el rapero Kendrick Lamar, quien ganó ocho, incluido el de Grabación del Año por luther (ft. SZA). El también rapero Jelly Roll, Lady Gaga y Bad Bunny recibieron tres galardones cada uno.

Ganadores de los Grammy 2026

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Grabación del Año

luther — Kendrick Lamar con SZA

Canción del Año

WILDFLOWER — Billie Eilish

Mejor Interpretación Pop Solista

Messy — Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

MAYHEM – Lady Gaga

Mejor álbum de country contemporáneo

Beautifully Broken — Jelly Roll

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

Mejor Álbum Rap

GNX — Kendrick Lamar

Cultura
Música
Premios Grammy
Estados Unidos
Lady Gaga
Bad Bunny
Kendrick Lamar
