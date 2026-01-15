Medellín tendrá una fiesta de tres días en la que solo se escuchará música en vinilo, ¿de qué se trata?

Fue a finales de la década de los ochenta cuando la producción de vinilos tuvo su ocaso. El LP, que fue el formato predominante por casi cincuenta años, comenzó a ser desplazado por el CD y este, años después, por el streaming. Sin embargo, aquellos discos –en su mayoría negros, que miden entre 17 y 30 centímetros– continúan reuniendo a melómanos y aficionados en eventos como la Fiesta del Vinilo, que desde este viernes y hasta el domingo celebrará la música en todos sus formatos en el Centro Comercial Sandiego.
Lea: La Solar 2026 anuncia a Crudo Means Raw como su primer artista confirmado, ¿cuándo y dónde será?
El evento de tres días tendrá un espacio de exhibición de vinilos de géneros como rock, salsa, tropical, cumbia, hip hop, jazz y funk, DJ en vivo y diez tiendas especializadas de la ciudad. Gyova Baladas, Jaime Franco, Killing Disco y Cata & Iván son algunos de los artistas que tocarán en la Fiesta, en la que se presentarán tres DJ por día a partir de las 2:00 de la tarde.
“La cultura es el corazón del entretenimiento en Sandiego y, por eso, le apostamos a este tipo de actividades que buscan mantener vivo este formato, preservar la memoria musical y resaltar los sonidos locales, nacionales y del mundo”, explica María Isabel Rodríguez, directora de Cultura de Sandiego.