Santiago, es un gusto verlo aquí en Sevilla nominado a dos Latin Grammy...

“Estamos disfrutando esta semana, este momento, disfrutando de la ocasión y del entorno. Esta es la primera vez de los Latin Grammy fuera de Las Vegas, después de muchos años en Estados Unidos y ahora estar en Sevilla. Yo no conocía la ciudad y creo que mucha gente también ha tenido la oportunidad de conocerla con ocasión de esta semana. A mí me tiene absolutamente descrestado, maravillado, boquiabierto en cada esquina, cada setting de cada evento es más lindo que el otro. Entonces ha sido una semana muy especial y yo ayer, fíjate que hacía una reflexión: en una entrevista que le hacen a Clint Eastwood hace poco le preguntan que cómo hace a sus 90 y pico años para estar tan vital, tan joven y el tipo dice que él no deja que lo alcance el viejo, que el viejo que él sabe que tiene adentro no deja que lo alcance. En esta industria de la música y llevando tantos años en la industria, es muy fácil que uno lo alcance el cínico. Y yo tengo un empeño desde hace un tiempo de no dejar que el cínico me alcance y por suerte en esta semana de Latin Grammys, creo que el cínico se quedó en alguna parte del trayecto, porque me la estoy disfrutando como un principiante”.

Y tantas alegrías le ha dado su disco Nueve...

“Muchas, muchas. Momentos maravillosos, situaciones inverosímiles para mí, de muchas maneras. Primero, y el más importante, haber logrado un disco así, que con Juan Pablo Vega logramos un disco de una factura muy especial.

Mi primera vez en el Movistar Arena, mi primera vez en una gira por Estados Unidos, haber tocado en el Zankel Hall del Carnegie Hall, estas dos nominaciones de los Latin Grammys, haber vuelto ya como artista independiente a los Latin Grammys y seguir tocando porque luego vamos a México a cantar en un festival de cantautores que se llama el Trova Fest. Llegamos a cantar a Cali, a Bucaramanga, a Manizales, el año que viene a México. Entonces, nada, esto no para”.

Este año está nominado a Mejor Álbum Cantautor con Nueve y Mejor Canción Cantautor con 1.200 kilómetros, esa historia y esa travesía de muchas Aracelis que hay en Colombia. ¿Cómo recibió esas nominaciones?

“Fue muy emocionante. Cuando estás nominado a un álbum, pues es que te están alabando todo un proceso, todo un proyecto, te están halagando fácilmente dos, tres años de tu vida, de escribir las canciones. Eso es una cosa larga porque es todo el disco, pero además la Academia tuvo la sapiencia de armar una nueva categoría de Mejor Canción Cantautor, que creo que estábamos en mora de tener algo así para seguir salvaguardando esa raza particular de la música, que somos los que hacemos canción de autor, así como lo es el salsero, así como lo es el rockero, como lo es el reguetonero, cada uno en su rincón, pero pues somos una raza y qué lindo que la Academia la esté cuidando con una categoría así y hacer parte de esta primera vez, me halaga muchísimo, pero sobre todo con esa canción. Creo que 1.200 kilómetros es un tema por lo cual a mí no me da pena decir que soy cantautor”.