En América Latina la voz de Rafa Sarmiento es bastante conocida. Cada año, en la temporada de premios, sean los Óscar, los Grammy, los SAG o los Platino, está presente en los comentarios de las transmisiones de TNT y también como presentador. Rafa, mexicano de nacimiento y con familia española, se mudó a Madrid hace un par de años y encontró a la banda de la manera más romántica del rock & roll, “como si fuera Los Ángeles en el año 80 con estos papelitos de ‘se busca bajista’, solo que fue por internet, un poco más modernizado”.

“Yo tocaba con Flip en México. Estuve nueve años con él. Y cuando me mudé a España dije ‘se acabó. Ya no más. Se acabó la música para mí’. Me deshice de la mitad de mis instrumentos. La otra mitad la traje, pero... no pude. Entonces empecé a buscar banda, literal y encontré una banda de punk que se llamaba Transmisión N —me da mucha risa contar esta anécdota— y tocaban brutal, con mucho poder y demás. Se la enseñé a Jimena, mi esposa, y se me quedó viendo y me dijo: ‘la banda está buena y tal, pero es que tú no eres punk. Y estás mayor para eso’ y nada, y en otro sitio web encontré: ‘Gigante Derry’ busca a bajista”.