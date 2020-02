Jose Gaviria tiene el Factor X

Jose Gaviria es el único que queda del jurado original del Factor X, pero este año, además de encabezar la mesa para determinar quién tiene el factor y quién no, es el productor general del programa que en pocas semanas estará al aire.

Una doble responsabilidad, que asume como uno de sus mayores retos para volver a darle brillo a este formato que tuvo gran impacto en sus primeras temporadas, aunque la última de ellas, hace cinco años, no logró el efecto que buscaban cuando eran familias las que se presentaban.

Publicidad

Ahora, con voz líder tanto delante como detrás de cámaras, el propósito de Gaviria es encontrar, trabajar y pulir el nuevo talento musical colombiano, pero en especial, que los televidentes se vuelvan a enamorar del programa.

¿Qué significa para Jose Gaviria el regreso de un formato como Factor X?

“Es una sensación muy bonita pensar que algo que comenzamos hace 15 años todavía da frutos. Para mí, el Factor X 2020 es un renacer del formato. La gente hace cinco años nos vio en el de familia que no expresó lo mejor que podíamos dar, porque presentaba un alto factor de complejidad para que el nivel de audiciones y el nivel de galas siempre fuera el que ha tenido Factor X. Dependíamos mucho de que los tíos, primos y sobrinos cantaran igual.

Es un volver a lo que vivimos las primeras temporadas y me siento orgulloso de ello porque siempre he sentido que el programa es mío, no por ínfulas, sino porque yo me lo tomo a pecho como todo lo que hago en la vida, y este formato tiene que ver mucho con mi vida, pues han pasado 15 años y lo sigo haciendo y se convirtió en una parte grande de cómo moldear talentos”.

Publicidad

Ahora también como productor...

“Traigo el reto de ser el productor general, que me parece un camino lógico, porque yo era el jurado que fregaba por todo, detrás de cámaras, siempre con ideas, tratando de mejorar las cosas por el bien del formato, pero no podía meterme mucho porque al fin y al cabo era solo el jurado. Si nos va bien, que nos va ir muy bien, chévere porque yo estoy ahí frente al programa, pero si nos va mal pues la responsabilidad es mía, pero sé que eso no es opción, que nos irá del carajo”.

¿Qué tanto cambiará este Factor X respecto a las temporadas anteriores?

“El de familia no es punto de referencia. En esencia el programa es igual, pero en forma hay cosas diferentes, como las audiciones que son en escenario grande, para mostrarle a cada participante realmente lo que es presentarse en un buen escenario, y no en un estudio pequeño como lo habíamos visto antes.

Publicidad

Cambia el jurado, cada uno con personalidades muy diferentes, todas buenas energías y gran trayectoria en sus carreras. Una sumatoria de ideas que hará que el discurso cambie hacia los participantes y la manera de moldearlos cuando cada quien quede al frente de una categoría.

Manejaremos distintos espacios que antes no había en el formato, pero la esencia es la misma, buscar si los participantes tienen o no el Factor X, cómo hacer que se lo gane y empiece una carrera musical”.

Un programa con mucha historia...

“Podemos contar esa historia, de quienes han tenido el Factor X, lo han demostrado y están desarrollando su carrera. Por aquí pasó de niño Camilo, que ya es una persona en la industria musical latinoamericana; pasó Farina, Greecy Rendón y Siam, mientras que Karol G y Mike Bahía audicionaron. Ya podemos contar historias de éxito”.

Publicidad

¿Cuál ha sido su mayor reto en su nueva faceta como productor?

“Primero, yo no sabía que había tanto trabajo que hacer y llega a convertirse en un cuello de botella, donde tengo que pensar como jurado, pero también como productor general. Será una prueba para manejar estrés, pero creo que con humor y bien rodeado, todo se puede hacer. Siento que el programa es mío en su totalidad, en el buen sentido, sin egos, sin ínfulas, pero Factor X es mi bebé y lo llevaré para que sea grande, al igual que lo hago a diario con mi hijo”.

¿Qué tan difícil es hacer hoy un programa concurso musical?

“A nivel de caricatura, uno podría pensar que si lo que está sonando es popular y urbano, pues busquemos de esos géneros, pero eso sería fácil, porque, además, la industria musical está en permanente cambio. Hay géneros predominantes en el mercado, pero siempre hay que pensar es lo básico, el Factor X, sin pensar en que sonará o no en la radio, porque si tiene ese factor es perfecto para trabajar y convertirlo en algo que produzca un éxito y suene en radio”.

¿Le sorprendió que la convocatoria superara los 30.000 aspirantes?

“Vimos a gente hacer filas durante días. Vimos cómo manejaron ese estrés, esas ganas. Es muy diferente hacer una audición un domingo después de comer ajiaco, a hacerla después de tener que pasar por más de ocho horas de fila, quizás una noche en una carpa. Son historias que se reflejan en lo que veremos”.

Es jurado y productor general, ¿y la producción musical?

“Estoy un poquito enrollado en esa parte, porque ya estamos a la mitad de febrero y no hemos arrancado proyectos musicales que deben arrancar. Será un año interesante en términos de delegar, cosa que no suelo hacer, porque siempre estoy metido en todo. Tengo varios compromisos asumidos antes de empezar el programa, así que los haremos de una manera un poco diferente”.