“Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, fue una de las frases que usó René para referirse a Balvin.

No para la polémica entre el cantante Residente y el colombiano J Balvin. Ahora, en una nueva publicación en redes sociales, el puertorriqueño revivió la discusión entre ambos que comenzó a mediados de la semana pasada.

Nuevo capítulo

En el post difundido en la noche del pasado sábado, Residente aseveró que J Balvin lo llamó “llorando” en su momento para pedir que eliminara la publicación.

“Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video (...) terminaste llamando a todo mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso, y por las redes me dices que respetas mi opinión, ¿qué más falso que frente a la gente hacerte el más bueno”, dijo el puertorriqueño en la grabación que supera las siete millones de reproducciones en la red social Instagram.

Residente, además, reconoció que él no maneja sus redes sociales, sino que lo hace su hermano, por la cual no había visto la dimensión de la polémica que se generó alrededor de la postura que tomó Balvin frente a los Premios Latin Grammy.

Al final, René dijo que durante un tiempo intentó entablar una amistad con el colombiano, pero fue “imposible”. También le dio ideas al paisa de cómo llamar su emprendimiento alrededor de los perros calientes: “Me quedé sin rimas, hot dogs; el tibio de Medellín, hot dogs; te llamé llorando, hot dogs”.

Al cierre de esta edición, J Balvin no se había pronunciado sobre la polémica, sin embargo, fuentes cercanas al artista aseguraron a EL COLOMBIANO que en los próximos días el paisa hará referencia a este nuevo capítulo en la discusión de los dos cantantes