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Xmosis El Origen vuelve a llamarse Ekhymosis: ¿por qué recuperó el nombre original?

Tras casi tres décadas de su separación, tres integrantes de la formación original de Ekhymosis retomaron el proyecto junto a Sebastián Yepes. Después de presentarse como Xmosis El Origen por una disputa por el nombre, la banda anunció que volverá a llamarse Ekhymosis.

  • Toby Tobón, Sebastián Yepes, José Lopera y Andy García son los miembros de Xmosis El Origen, ahora Ekhymosis. FOTO: Cortesía.
    Toby Tobón, Sebastián Yepes, José Lopera y Andy García son los miembros de Xmosis El Origen, ahora Ekhymosis. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Xmosis El Origen, la banda conformada por los tres integrantes originales de Ekhymosis de los ochenta, ahora será reconocida nuevamente con su nombre original. Así lo dio a conocer la agrupación musical por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“A partir de la fecha, la banda retoma de manera formal y definitiva el nombre Ekhymosis, honrando la historia, la identidad y el legado que dieron origen a este proyecto musical”, puede leerse en la publicación.

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Eso quiere decir que el grupo, conformado por el guitarrista Toby Tobón, el baterista José Lopera, el bajista Andy García —los tres exintegrantes de la banda de rock fundada en 1988 junto al cantante Juanes— y el cantante Sebastián Yepes, volverá a tener el nombre de una de las agrupaciones más relevantes del género a nivel nacional.

¿Por qué estaba en disputa el nombre de Ekhymosis?

En 2025, los miembros fundadores decidieron reunirse nuevamente para construir un proyecto que conquistara a nuevas generaciones, pero también para reencontrarse con quienes cantaron sus canciones hace algunas décadas. A la formación inicial se unió Yepes como vocalista, quien hacía parte de la banda San Alejo.

“Todo comenzó por un amigo en común que tenemos Andy y yo, que nos insistió en que nos juntáramos de nuevo y, como decimos aquí, le paramos las cañas a nuestro parcero y nos juntamos en casa de Toby.

Un día Andy, Toby y yo nos fuimos a guitarrear las canciones a ver qué pasaba después de 27 años, a sentir un poquitico la energía y a ver si la ausencia había hecho mella o no.

Y no, fue todo muy emocionante, tan emocionante que al otro día estábamos en el estudio con Toby haciendo nuestra primera canción, que fue Ciudad Pacífico, y empezamos a camellar y a camellar y a hacer arreglos nuevos de las canciones y a meterle la ficha”, le contó José a EL COLOMBIANO en julio de 2026.

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El asunto es que, cuando hicieron oficial su regreso, tuvieron que presentarse como Xmosis El Origen por un lío legal con el nombre original. Para entender de dónde surgió el problema hay que viajar unos años atrás. La formación inicial se desintegró en 1997, pero en 2012 otro grupo de artistas —entre los que estaba García— retomó el proyecto con el nombre Ekhymosis.

Con la decisión de volver a reunirse los miembros fundadores llegó también la polémica sobre quién tenía los derechos para utilizar el nombre original. En 2025, cuando anunciaron su regreso, los integrantes de la segunda Ekhymosis, entre los que actualmente se encuentran Mauricio Estrada, Julián Orrego y James Agudelo, publicaron un comunicado en el que expresaron su desacuerdo con el uso de este.

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“La reconocida banda de rock colombiana Ekhymosis desea manifestar, de manera clara y contundente, que la nueva banda emergente de pop Xmosis no representa ni a los integrantes ni a los intereses de nuestra agrupación. Queremos enfatizar que Xmosis no cuenta con ningún permiso ni derecho para usar el nombre ni la marca de Ekhymosis, cuya trayectoria en la última década es fruto de trabajo y dedicación”, aseguraron.

Como explica la reciente publicación realizada por la banda, hasta hoy conocida como Xmosis El Origen, el cambio de nombre se debe tanto a “la legitimidad artística de sus integrantes como en el respaldo legal y marcario correspondiente”. El bajista fundador, García, es el propietario de la marca Ekhymosis y esto “respalda plenamente el uso por parte de la agrupación para presentaciones en vivo, producciones discográficas y comunicaciones oficiales”.

Por lo tanto, en los próximos días se actualizarán las redes sociales y otras plataformas del conjunto musical. La antigua Ekhymosis no se ha pronunciado sobre el asunto.

Para el resto de 2026 tienen programados varios lanzamientos y shows. El 8 de octubre estrenarán Encontrarte en el camino, su nuevo single; el 12 de noviembre se presentarán en Bogotá, en el Teatro Colsubsidio; el 14 estarán en el Sambe Rock Festival, en Moñitos, Córdoba, y el 15 harán parte del line up de Rock al Río, en Rionegro.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Xmosis El Origen ahora vuelve a llamarse Ekhymosis?
Xmosis El Origen retomó el nombre Ekhymosis porque, según explicó la banda, cuenta con el respaldo legal y marcario para utilizarlo. Andy García, uno de los integrantes fundadores, es señalado en la publicación como propietario de la marca.
¿Quiénes hacen parte de la nueva Ekhymosis?
La formación está integrada por Toby Tobón en la guitarra, José Lopera en la batería, Andy García en el bajo y Sebastián Yepes como vocalista. Tobón, Lopera y García hicieron parte de la formación original de Ekhymosis, fundada en 1988 junto a Juanes.
¿Qué pasó con el nombre Ekhymosis después de la separación de la banda original?
La formación inicial se desintegró en 1997 y, en 2012, otro grupo de artistas retomó el proyecto con el nombre Ekhymosis. Cuando los integrantes fundadores anunciaron su regreso en 2025, surgió una disputa sobre el uso del nombre y la marca. La segunda Ekhymosis manifestó entonces que Xmosis no tenía autorización para utilizarla. Según la reciente publicación de Xmosis El Origen, García es el propietario de la marca, por lo que ahora retomarán oficialmente ese nombre.

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