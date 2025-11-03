Deejohend lanza Bajo Presión, rap entre amigos

A DeeJoned se le conoce sobre todo por estar detrás –como Dj y a veces como beatmaker– de Doble Porción, uno de los grupos de rap más reconocidos del país. Pero ahora ha decidido pasar al frente con el lanzamiento de Bajo Presión, un disco en el que colabora con artistas que han confiado en él, en su trabajo y que hoy son sus amigos. Lea también: El mapa del hip hop en Medellín Una nómina notable que incluye a Mañas Ru-Fino, Kiño, Ily Wonder, Granuja, AB Fnx, Niche Ls, El Jose, Juan Sinatra, Flechaz y La Eterna, Sr Pablo, Alias Ramírez, Thomas Parr, Cheche Cole y Métricas Frías, que aparece por momentos como un guiño, un homenaje, pues es por él, en parte, que DeeJoned está haciendo música. La historia de DeeJoned con el rap empezó en el colegio, improvisando en los descansos. Un par de años después y gracias a un amigo terminó en clases de Dj con Luigi en 4Eskuela, la escuela de hip hop de Crew Peligrosos en Aranjuez. Allá se enganchó con los tornamesas, tanto que rápidamente y como pudo se compró sus propios equipos y se dedico casi por completo al oficio, empezó a tocar en bares, en fiestas, con grupos que apenas empezaban, hizo cursos, pero sobre todo estudió por su cuenta. –Me volví muy bueno porque ni salía, era un gomoso, un enfermo por aprender. Me la pasaba practicando –dice DeeJohend. En 2016 empezó a trabajar como Dj para Doble Porción. Llegó al grupo recomendado por Dmoe, uno de los Djs más reconocidos de la ciudad, y cayó como en paracaídas. Doble Porción acababa de publicar su segundo disco, Manzanas a La Vuelta y estaba por empezar uno de los mejores pasajes de su trayectoria. Eso lo cambió todo.

–Cuando uno se acerca a gente que es exitosa, que está haciendo cosas grandes, eso te cambia el chip. Yo venía de un lugar donde esto parecía imposible, lo veía muy lejos. Al lado de ellos todo parecía posible –dice DeJohend. Animado por ellos, por Mañas y Métricas, empezó a hacer música, sus propios beats. –Métricas me empujó, me hizo creer que yo podía. Me mandaba ideas para desarrollar, para que grabáramos juntos. Cada que ensayábamos nos quedábamos en la casa de él haciendo canciones, yo le mostraba beats y él me decía, hágale que usted puede, métale que yo le meto la moral – dice DeeJohend. Así empezaron, de a poquitos, y terminaron haciendo Sadman: Pa´Que Estos Demonios Alcancen el Cielo (2019), el primer disco que publicaron juntos y por supuesto, el primer disco de Deejohend. El proceso de aprendizaje fue intenso y afortunado, acompañando a Doble Porción a grabar, en sesiones con grandes productores como Ily Wonder y Juan Sinatra. Bajo Presión, el disco que lanzó en plataformas el pasado 15 de octubre, recoge lo que fueron esos primeros años en la música, como dejó de ser una actividad que hacía por puro gusto y se convirtió en un trabajo, en una responsabilidad. –Este disco es mi carta de presentación, por eso quise hacerlo así, desarrollando cada canción con cada artista, tratando de que cada beat reflejara el estilo de cada uno. No había un tema específico, pero si quería que tuviera una actitud bien competitiva porque eso hace parte del rap –dice DeeJohend.