David Guetta anuncia concierto en Colombia: precios, boletas y más detalles

Bogotá será la ciudad que recibirá al DJ, quien realizará su concierto el próximo 17 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus . “El show promete ser una fecha inolvidable, no solo para los fans del EDM, sino para todos los que creen en la música como una fuerza de conexión colectiva”, aseguraron Breakfast Live y CMN Events, los organizadores del evento.

The Monolith es un espectáculo de gran formato con el que Guetta le está dando la vuelta al mundo. El DJ, reconocido por éxitos como Titanium y Play Hard , cuenta con un show en vivo que ofrece una experiencia multisensorial: en los videos que circulan en redes sociales sobre sus últimos conciertos, se puede ver que el escenario está compuesto por un monolito metálico gigante , pantallas y luces que elevan la propuesta musical del francés.

David Guetta regresará a Colombia en 2025 . Así lo anunció el DJ francés, quien se presentará nuevamente en el país a finales de año con The Monolith Tour , su más reciente gira mundial. El artista ya ha ofrecido espectáculos en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se presentó en 2016.

La preventa exclusiva para clientes Falabella iniciará el 24 de junio a las 10:00 a.m. y terminará el 26 de junio a las 9:59 a.m. Luego será la venta general, la cual comenzará ese mismo día a las 10:00 a.m.

Este evento es exclusivamente para mayores de 18 años, por lo que no tendrá zona de menores. Los precios de las entradas están entre 161.000 pesos y 379.000 pesos más servicio. La boletería estará disponible en Taquilla Live.

