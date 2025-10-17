Oído al consejo: Daddy Yankee recomienda a los hombres casarse con capitulaciones, aunque no sean famosos

La vida de Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, ha dado un giro de 180° tras la separación de su esposa Mireddys González, con quien permaneció casi 30 años. En 2022, el puertorriqueño se había retirado de la música, pero este 14 de octubre estrenó un disco titulado Lamento en Baile, que en la tarde de del viernes ha logrado más de 3 millones de reproducciones.

La expareja ha logrado llegar a algunos acuerdos sobre el capital financiero y las empresas Cartel Records y Los Cangris, Inc.; sin embargo, en una entrevista con Billboard, Daddy Yankee compartió algunas reflexiones sobre su fe y los aprendizajes que le dejó la reciente separación.

Lea también: Daddy Yankee demanda a su exesposa por 12 millones de dólares por presunta eliminación de registros y transferencia de dinero no autorizado

No solo fue eso. El artista también compartió un consejo para quienes desean unirse en matrimonio. El intérprete de Qué Tengo Que Hacer afirmó en una entrevista: “Aunque no sean famosos ni exitosos, y estén comenzando su carrera, cásense con capitulaciones, porque la música es impredecible”.

Y añadió que para él resulta “importante tener claro lo que es el amor propio y crear límites, límites sanos. En todo esto aprendí que uno se sacrifica por muchas personas que, al final del día, van a pensar que es una obligación que tú te sacrifiques por ellos. De tanto que tú lo haces, lo normalizas. Y no es así”.