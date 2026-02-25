¡Para músicos y artistas! Siguen abiertas las convocatorias para los Estudios de grabación públicos de la ciudad

Medellín apuesta por la música, es una industria millonaria. Solo en 2025, las ganancias de la plataforma sueca Spotify alcanzaron los 17.200 millones de euros, más o menos 74,4 billones de pesos colombianos, una cifra equivalente a casi 4 puntos del PIB colombiano.

Pero no sólo por eso. La industria es un motor económico clave para la ciudad. Según cifras de Proantioquia, entre 2019 y 2022 –exceptuando pandemia–, las actividades directamente relacionadas con la música crecieron a una tasa promedio de 30% anual (...) Además, uno de cada diez trabajadores en el Área Metropolitana está vinculado a actividades artísticas o relacionadas.

Para fortalecer la industria y desarrollar el talento local, la Administración Distrital abrió siete Estudios Públicos de Grabación, que están distribuidos en diferentes zonas de la ciudad y que tienen convocatorias abiertas para que artistas y creadores de todas las edades, comunas y géneros musicales reciban acompañamiento personalizado, asesorías técnicas y herramientas.