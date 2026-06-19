La gran broma de Shostakóvich sonará esté sábado en Medellín con Filarmed

Para muchos, la Sinfonía novena del compositor ruso Dmitri Shostakóvich es una burla. Compuesta en 1945, tras la derrota de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial, La obra prometía ser una pieza inmensa, de celebración, una oda a la Unión Soviética. El mismo compositor lo dio a entender así en declaraciones a la prensa de su país meses antes del estreno, cuando anunció que estaba trabajando en “una sinfonía de victoria con un canto de alabanza”.

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Parecía que iba a ser una obra luminosa, que evocaría la victoria soviética sobre las tropas nazis, pero nada estaba más alejado de la realidad.

–Escribió una burla absoluta, una sinfonía que nadie esperaba, con una orquestación más pequeña, el inicio mismo es casi una burla de frente a la Unión Soviética, pero también es una obra cargada de mucha nostalgia, tristeza y mucha oscuridad, sin dejar de lado una parte llena de sarcasmo e ironía. Yo a veces tengo la sensación de estar viendo El gran dictador, la película en la que Chaplin se burla de Hitler, porque Shostakóvich se está burlando, pero esa burla también le duele –dice Ana María Patiño-Osorio, Directora Titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed).

Shostakovich los engañó a todos. Compuso una obra breve –una pieza de menos de 30 minutos, articulada en cinco movimientos–, para muchos ligera y lúdica, contraria a la tradición de hacer de la novena la gran sinfonía y la última de compositores consagrados. Beethoven, Schubert se murieron después de componerla. La novena carga esa maldición, pero no la de Shostakóvic. La suya da cuenta de su carácter crítico y rebelde. Y de su táctica: promete componer la obra que el régimen deseaba, pero finalmente dijo lo que quería.

“A los músicos les encantará interpretarla, y los críticos se deleitarán destrozándola”, dijo el compositor sobre su obra, una de las más impredecibles de su repertorio y que hace parte del programa del V concierto de la temporada de Filarmed, que será este sábado 20 de junio en el Teatro Metropolitano.

El programa también incluye la Sinfonía n.º 100 “Militar” de F.J. Haydn, el Concierto para viola de F.A. Hoffmeister y Entr’acte de Caroline Shaw. Y contará con un invitado de lujo, el violista alemán Nils Mönkemeyer, uno de los músicos más destacados de su generación.

Aunque son obras de épocas y compositores distintos, el programa está tejido por una especie de hilo invisible.

–Montar un programa es un laboratorio creativo, es una cosa muy personal del trabajo como director. Tiene que ver con la forma como ves el mundo, tus conexiones artísticas, tu propia identidad y esta temporada tiene todo que ver con eso. Para mí es muy importante que siempre haya una conexión muy grande entre las piezas, desde algunos aspectos, ya sean históricos, literarios, narrativos o poéticos –dice Ana.