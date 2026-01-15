x

Tras el anuncio de su concierto en Colombia, las reproducciones de BTS se dispararon en el país

Luego de que este martes se revelara que en octubre la banda coreana se presentará por primera vez en Colombia, las reproducciones de sus canciones más reconocidas aumentaron en menos de 24 horas.

  BTS estuvo separado por casi cuatro años. FOTO: AFP
    BTS estuvo separado por casi cuatro años. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Luego de que este martes se conociera que BTS se presentará en Colombia en 2026, los streams de la banda de K-Pop aumentaron en el país. Según reveló Spotify, el número de reproducciones aumentó un 83% solo en un día, cifra que daría cuenta del fenómeno que también es esta agrupación en Colombia.

Contexto: ¡Confirmado! BTS vendrá a Colombia en su gira 2026, ¿cuándo y dónde será el show?

BTS es la agrupación de este género más reconocida a nivel mundial: es el grupo más escuchado en Spotify, el que tiene más seguidores en Instagram y algunas de sus canciones en coreano han batido récords por el número de semanas que han encabezado el Billboard Hot 100.

El éxito de BTS y del K-Pop en Colombia no ha sido la excepción. Desde 2020, en el país han crecido un 369% el número de oyentes del género solo en Spotify. Ahora, con el anuncio de la banda de los conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá –serán esas sus primeras presentaciones aquí–, la “fiebre” por ella continúa en aumento.

Fueron varias las canciones que tuvieron mayor número de reproducciones y que esperan los fanáticos hagan parte del setlist de los shows. La que alcanzó el más alto número de streams fue Dynamite, uno de los temas más reconocidos de la agrupación que cuenta con más de 2.100 millones de reproducciones en Spotify. Luego están Life Goes On, Run BTS, DNA, Boy With Luv, My Universe y FAKE LOVE, sumando todas más de 6.000 millones de reproducciones.

Y para terminar el top 10 de las canciones más escuchadas de BTS están Blood Sweat & Tears, Butter y Airplane pt.2.

¿Cómo serán los conciertos de BTS en Colombia?

Aunque están confirmados para el 2 y 3 de octubre de este año, por ahora no han revelado en cuál escenario se presentarán. Así lo anunciaron en su página oficial en la que también informaron que tendrán shows en México, Chile, Argentina, Brasil y Perú.

El tour marcará la primera gran gira global de BTS en varios años y abarcará escenarios en Asia, Europa y Norteamérica, con paradas en ciudades como Seúl, Tokio, Madrid, Londres, además de múltiples fechas en Estados Unidos y Canadá, consolidando su regreso como uno de los eventos musicales más importantes del periodo 2026-2027.

Este se dará luego de la pausa de cuatro años que tuvo BTS para que algunos de sus siete integrantes se dedicaran a sus carreras en solitario mientras otros realizaban el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Además de su nueva gira mundial, en 2026, la banda también lanzará su quinto álbum.

Todavía no se han revelado las fechas de preventa, venta general ni precios de las entradas para Colombia. Hasta ahora, los productores del tour —Páramo Presenta, Ocesa Colombia y Live Nation Latin— habilitaron un registro oficial para que los fanáticos reciban de primera mano información sobre el venue, las fechas y la salida a venta de la boletería.

