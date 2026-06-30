La voz de Celia Cruz fue recreada con inteligencia artificial: así canta ahora la “Reina de la Salsa”

Más de dos décadas después de su muerte, la voz de Celia Cruz volverá a escucharse gracias a la inteligencia artificial. La cantante cubana se convirtió en una de las primeras artistas latinas cuya voz fue recreada mediante esta tecnología como parte de un proyecto que busca preservar su legado y acercarlo a las nuevas generaciones.
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La iniciativa, según explicó Omer Pardillo, albacea y representante de la llamada “Reina de la Salsa”, tendrá un uso estrictamente controlado y solo se aplicará en proyectos que estén alineados con los valores y la trayectoria de la artista, fallecida en 2003.
Pardillo aseguró que la voz generada con inteligencia artificial ya fue creada y registrada. Sin embargo, explicó que no estará disponible para uso libre y que cada propuesta será evaluada antes de recibir autorización.
“No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no. Esto es un proceso muy limitado”, afirmó.