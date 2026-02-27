Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final

El último disco no será el último para Carlos Vives. Este nuevo trabajo –qué saldrá este año– es toda una declaración de principios y el título habla del sentido que tienen títulos épicos de cintas como El último tango en París o El último de los Mohicanos.
“Este disco quería que contara muchas cosas, que fuera como los discos de antes, que se pensaban, qué canción va de primera, cuál en el lado A y cuál en el lado B, porque este disco será así. Yo no voy a dejar de trabajar en la música, no voy a dejar de hacer canciones en colaboración que recibo siempre con mucho cariño cuando me invitan a colaborar, pero sí siento que la forma en que voy a hacer este disco es algo que va a desaparecer más adelante”.
El artista samario le manifestó a su disquera que no se preocuparan por el nombre del disco, “sino que me acompañen a jugar con eso, a hacer LP hasta casetes, por qué no, y les contemos a los jóvenes a través de muchas historias la industria, nuestra música”.
Carlos Vives tiene claro que aún hay muchos artistas que conciben sus discos como todo un concepto, solo basta recordar que así fue el DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, que acaba de ganar como Álbum del año en los Grammy Anglo, pero si hay una sensación de que esa idea estará pronto en desuso.